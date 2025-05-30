"Ловят всех подряд": один работник ТЦК должен поймать 12 человек за день, – нардеп (видео)

Военное командование ставит перед украинскими ТЦК высокие мобилизационные нормы. Часто военкомы не смотрят на отсрочки от службы, степени инвалидности и бронь.

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Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народу" Юрий Камельчук.

Работники ТЦК действуют как могут из-за незнания элементарных юридических вопросов

Из-за такого условия, по его словам, наблюдается стихийный отлов людей. Физическая и умственная кондиции часто не имеют значения.

"Ловят буквально всех. Дошло до того, что даже специалисты в медкомиссиях ТЦК говорят, кого вы нам привезли? Курьеров доставки специально вызывают и захватывают в плен", — объясняет политик.

Силовая мобилизация в Украине происходит из-за недоработки рекрутинговых центров ВСУ и неуважения военкомов по отношению к украинцам, заметил Камельчук.

Работники ТЦК действуют как могут из-за незнания элементарных юридических вопросов и человеческой психологии, применяя физическую силу вместо диалога при первом контакте.

"Действуют четыре на одного, десять на одного. Это абсолютно не нормально. Нужно хотя бы смотреть на документы, состояние здоровья человека. Они работают просто на показатель, их руководители выдают премии", — сказал нардеп.

Камельчук отметил, что существует много примеров, когда военкомам плевать на отсрочки, степени инвалидности и наличие брони.

"Упаковывают и потом разбираются… После такого мы видим инциденты, как в Каменец-Подольске", — подытожил он.

Отметим, что ОК "Запад" уже признает учащение случаев нападения на сотрудников ТЦК. С начала текущего года только на западе Украины зафиксировано 12 инцидентов с агрессией и нанесением телесных повреждений военкомам.

В Каменце-Подольском 29 мая произошла серьезная стычка с сотрудниками ТЦК из-за силового задержания мужчины.