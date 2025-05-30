"Враг — по ту сторону фронта": в ВСУ отреагировали на учащение конфликтов граждан с ТЦК

В Оперативном командовании "Запад" отреагировали на массовую стычку с работниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Каменце-Подольском. В объединении напомнили, что за нападение на военных в Украине предусмотрена уголовная ответственность, а в ТЦК служат многие бойцы, переведенные с передовой после тяжелых ранений.

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Сообщение опубликовано на странице командования в Facebook 30 мая.

Военные ОК "Запад" отметили, что в отдельных регионах их зоны ответственности участились случаи препятствования деятельности подразделений Вооруженных сил Украины. С начала 2025 года в западных областях произошло 12 инцидентов, некоторые из них сопровождались агрессией, повреждением имущества и нанесением военнослужащим телесных повреждений.

"Воспрепятствование законным действиям военных формирований, а тем более нанесение телесных повреждений или повреждение военного имущества — это уголовные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины", — отметили в объединении.

В оперативном командовании также напомнили, что на службу в ТЦК и СП часто переводят военнослужащих с передовой после тяжелых ранений или контузий.

"Они — ветераны боевых действий, которые продолжают свою службу для обороны страны на другом фронте. Мы обращаемся к гражданам Украины: не допустите повторения позорной практики пренебрежения к собственному войску. Помните, враг — по ту сторону фронта, а не в украинской униформе", — написали в ОК "Запад".

В командовании попросили украинцев не вешать ярлыки на украинских военных и отметили, что публичное унижение работников ТЦК и СП в Украине использует для своих пропагандистских целей Россия.

В ОК "Запад" заявили об участившихся случаях агрессии в сторону военнослужащих ТЦК Фото: скриншот

Стычка с ТЦК в Каменце-Подольском: детали

Во время массовой стычки с ТЦК в Каменце-Подольском Хмельницкой области местные жители заблокировали служебное авто мобильной группы оповещения и порезали шины. Местные паблики пишут, что причиной конфликта стало силовое задержание мужчины. В Хмельницком областном ТЦК и СП заявили об организованном сопротивлении выполнению военными служебных обязанностей.

Напомним, 29 мая в Харьковском ОТЦК и СП рассказали, что военный получил травмы из-за взрывчатки, которая была заложена возле его автомобиля. Медики были вынуждены ампутировать пострадавшему кисть руки. В ТЦК рассказали, что военнослужащий был переведен в тыл из боевой бригады по состоянию здоровья.

Уполномоченная по защите прав военных Ольга Решетилова рассказывала в опубликованном 12 мая интервью, что бойцы ВСУ в плену удивлены и разочарованы кадрами драк людей с работниками ТЦК и считали такие видео фейками.