"Ворог — по той бік фронту": в ЗСУ відреагували на почастішання конфліктів громадян із ТЦК

В Оперативному командуванні "Захід" відреагували на масову сутичку з працівниками Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки в Кам'янці-Подільському. В об'єднанні нагадали, що за напад на військових в Україні передбачено кримінальну відповідальність, а в ТЦК служать багато бійців, переведених з передової після тяжких поранень.

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Допис опубліковано на сторінці командування у Facebook 30 травня.

Військові ОК "Захід" зазначили, що в окремих регіонах їхньої зони відповідальності почастішали випадки перешкоджання діяльності підрозділів Збройних сил України. Від початку 2025 року в західних областях сталося 12 інцидентів, деякі з них супроводжувалися агресією, пошкодженням майна та нанесенням військовослужбовцям тілесних ушкоджень.

"Перешкоджання законним діям військових формувань, а тим більше нанесення тілесних ушкоджень чи пошкодження військового майна — це кримінальні правопорушення, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України", — наголосили в об'єднанні.

В оперативному командуванні також нагадали, що на службу до ТЦК та СП часто переводять військовослужбовців з передової після тяжких поранень або контузій.

"Вони — ветерани бойових дій, які продовжують свою службу для оборони країни на іншому фронті. Ми звертаємося до громадян України: не допустіть повторення ганебної практики зневаги до власного війська. Пам’ятайте, ворог — по той бік фронту, а не в українському однострої", — написали в ОК "Захід".

В командуванні попросили українців не вішати ярлики на українських військових і зазначили, що публічне приниження працівників ТЦК та СП в Україні використовує для своїх пропагандистських цілей Росія.

В ОК "Захід" заявили про почастішання випадків агресії в бік військовослужбовців ТЦК Фото: скриншот

Сутичка з ТЦК у Кам'янці-Подільському: деталі

Під час масової сутички з ТЦК у Кам'янці-Подільському Хмельницької області місцеві жителі заблокували службове авто мобільної групи оповіщення та порізали шини. Місцеві пабліки пишуть, що причиною конфлікту стало силове затримання чоловіка. У Хмельницькому обласному ТЦК та СП заявили про організований спротив виконанню військовими службових обов'язків.

Нагадаємо, 29 травня в Харківському ОТЦК та СП розповіли, що військовий отримав травми через вибухівку, яка була закладена біля його автомобіля. Медики були вимушені ампутувати постраждалому кисть руки. У ТЦК розповіли, що військовослужбовець був переведений у тил з бойової бригади за станом здоров'я.

Уповноважена з захисту прав військових Ольга Решетилова розповідала в опублікованому 12 травня інтерв'ю, що бійці ЗСУ в полоні здивовані та розчаровані кадрами бійок людей із працівниками ТЦК та вважали такі відео фейками.