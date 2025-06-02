Несмотря на инвалидность после ранения: работника ТЦК, избившего учителя, отправили на фронт
11 мая в соцсетях появилось видео, где военный дважды бьет в живот гражданского. В ТЦК раскрыли новые детали инцидента, который сначала объясняли провокацией со стороны учителя.
Об этом известно из интервью начальника Харьковского областного ТЦК, полковника Александра Конева изданию "Факты".
"Мы выясняли эту ситуацию. Я лично считаю, что наш военнослужащий был неправ и превысил свои полномочия", — заявил он.
Военный уточнил, что были заслушаны объяснения работников относительно того, что произошло. Выяснилось, что сначала было двое мужчин, которые отказывались показывать документы и оскорбляли сотрудников ТЦК. Одному из них удалось убежать.
"А второй не убежал. И только после того, когда уже наш сотрудник не сдержался, тот показал документы в подтверждение того, что он учитель и имеет бронь. Но это не оправдывает действия военнослужащего", — отметил Конев.
Он подтвердил, что по результатам служебного расследования состоялись дисциплинарное взыскание и кадровые решения. Работника ТЦК, который "засветился" на скандальном видео, перевели в часть, которая сейчас выполняет боевую задачу на одном из направлений. Преградой не стала даже его инвалидность 3 группы.
Полковник подчеркнул, что много рассказывать не может. Однако, по его словам, этот сотрудник был призван в ВСУ еще в 2022 году, воевал в составе одного из подразделений на Изюмском и Авдеевском направлениях. Там он получил боевое ранение и после трех месяцев в госпитале был переведен в военкомат, где служил ориентировочно с 2023 года.
"Конфликты во время оповещения происходят очень часто, поскольку отдельные гражданские граждане отказываются выполнять законные требования полиции, представителей ТЦК. Вместо этого проявляют агрессию, провоцируют конфликты", — отметил Конев.
Он добавил, что не последнюю роль в этом играют и нарративы, которые распространяют в СМИ. В частности, изображение ТЦК как "сплошного зла", где с людьми "случатся какие-то плохие вещи". Руководитель военкомата отметил, что часто эти нарративы сначала распространяют российские каналы.
Напомним, в Каменце-Подольском 29 мая произошел конфликт между местными и работниками ТЦК. Машину военных заблокировала толпа из примерно 100 человек.
В Оперативном командовании "Запад" напомнили, что за нападение на военнослужащих предусмотрено наказание, а многие работники были переведены в военкоматы после ранений, полученных на фронте.