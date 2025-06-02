Попри інвалідність після поранення: працівника ТЦК, що побив вчителя, відправили на фронт

11 травня у соцмережах з’явилося відео, де військовий двічі б’є у живіт цивільного. У ТЦК розкрили нові деталі інциденту, який спочатку пояснювали провокацією з боку вчителя.

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Про це відомо з інтерв’ю начальника Харківського обласного ТЦК, полковника Олександра Конєва виданню "Факти".

"Ми з’ясовували цю ситуацію. Я особисто вважаю, що наш військовослужбовець був неправий і перевищив свої повноваження", — заявив він.

Військовий уточнив, що були заслухані пояснення працівників щодо того, що сталося. З’ясувалося, що спочатку було двоє чоловіків, які відмовлялись показувати документи й ображали співробітників ТЦК. Одному з них вдалося втекти.

"А другий не втік. І лише після того, коли вже наш співробітник не стримався, той показав документи на підтвердження того, що він вчитель і має бронь. Але це не виправдовує дії військовослужбовця", — зауважив Конєв.

Він підтвердив, що за результатами службового розслідування відбулися дисциплінарне стягнення й кадрові рішення. Працівника ТЦК, який "засвітився" на скандальному відео, перевели у частину, які зараз виконує бойове завдання на одному з напрямків. Перепоною не стала навіть його інвалідність 3 групи.

Полковник підкреслив, що багато розповідати не може. Однак, з його слів, цей співробітник був призваний у ЗСУ ще у 2022 році, воював у складі одного з підрозділів на Ізюмському та Авдіївському напрямках. Там він отримав бойове поранення і після трьох місяців у госпіталі був переведений у військкомат, де служив орієнтовно з 2023 року.

"Конфлікти під час оповіщення стаються дуже часто, оскільки окремі цивільні громадяни відмовляються виконувати законні вимоги поліції, представників ТЦК. Натомість виявляють агресію, провокують конфлікти", — зазначив Конєв.

Він додав, що не останню роль у цьому грають і наративи, які поширюють у ЗМІ. Зокрема, зображення ТЦК як "суцільного зла", де з людьми "трапляться якісь погані речі". Керівник військкомату наголосив, що часто ці наративи спочатку розповсюджують російські канали.

Нагадаємо, у Кам'янці-Подільському 29 травня стався конфлікт між місцевими та працівниками ТЦК. Машину військових заблокував натовп з приблизно 100 осіб.

В Оперативному командуванні "Захід" нагадали, що за напад на військовослужбовців передбачене покарання, а багато працівників були переведені у військкомати після поранень, отриманих на фронті.