Застряг наполовину: у Києві чоловік хотів утекти від ТЦК через вікно автобуса, — соцмережі (відео)

В мережі публікують відео, як стверджується, ухилення від мобілізації пасажира автобуса на мосту Патона у Києві. Повідомляється, що чоловік намагався втекти від працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки через вікно.

Related video

Відео поширили вранці 4 червня місцеві Telegram-канали.

Адміністратори каналу з посиланням на слова очевидців пишуть, що чоловік у вікні таким способом хотів утекти від ТЦК, але військові повернули його назад до салону автобуса. За словами адмінів, транспорт зупинився посеред проїжджої частини та ускладнив рух.

На відео можна побачити чоловіка, який наполовину вибрався з вікна маршрутного автобуса. На одному з роликів чоловік у військовій формі намагається заштовхнути його назад. На інших кадрах уже зсередини автобуса кілька чоловіків у "пікселі" тягнуть застряглого у вікні пасажира в салон.

За інформацією "Судово-юридичної газети", співробітники ТЦК вже могли везти військовозобов'язаного на розподілення до Житомира, а втекти він спробував, коли транспорт зупинився на мосту Патона в заторі. Втім журналісти зазначають, що офіційного підтвердження цьому немає.

Реакція ТЦК у Києві

У Київському міському ТЦК та СП на момент публікації матеріалу не коментували нібито спробу втечі військовозобов'язаного через вікно автобуса на мосту Патона.

Нагадаємо, начальник Харківського обласного ТЦК, полковник Олександр Конєв 2 червня повідомив, що працівника ТЦК, який побив учителя через нібито відмову показати військово-облікові документи, відправили на фронт попри інвалідність і поранення.

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук 30 травня розповів, що один працівник ТЦК має спіймати 12 військовозобов'язаних за день.