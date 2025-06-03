В Ровненской области схватили работников ТЦК, которые силой мобилизовали мужчину: как их накажут

Военные принудительно призвали украинца, применив против него физическую силу. Правоохранители выяснили, как пострадавшего нашли и что с ним происходило в стенах военкомата.

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Работники ГБР объявили подозрение офицеру и двум военнослужащим Дубенского районного ТЦК. 21 февраля работники военкомата работали в селе Иванне, когда заметили мужчину на велосипеде. Против него применили слезоточивый газ, после чего насильно затащили в машину.

Пострадавший имел с собой сигнальный пистолет и сделал выстрел, чтобы таким образом позвать на помощь. За это его решили "наказать", нанеся многочисленные удары по туловищу и голове. Установлено, что мужчина получил легкие телесные повреждения.

Фото, сделанное во время вручения подозрения Фото: ГБР

Под физическим давлением он предоставил свои данные военным и после этого был насильно доставлен в ТЦК. Еще в 2019 году задержанный был признан непригодным к службе, но ВВК это проигнорировала. В конце концов пойманного в селе мужчину мобилизовали в одну из воинских частей Ровненской области.

Трое фигурантов дела подозреваются в незаконном лишении свободы человека с причинением физических страданий, совершенном группой без предварительного сговора. Двух из них также подозревают в пытках, совершенных группой без предварительного сговора, с целью принудить к действиям против воли или наказать за определенные действия. За это военнослужащим грозит до 6 лет заключения.

Напомним, руководитель Харьковского областного ТЦК Александр Конев рассказал, что работника военкомата, который "засветился" на скандальном видео с избиением учителя, несмотря на инвалидность перевели в боевую бригаду.

Нардеп Юрий Камельчук заявлял, что командование ставит перед ТЦК высокие мобилизационные нормы, поэтому военные часто не учитывают бронь или отсрочку. По его словам, работники военкоматов даже специально вызывают курьеров, работая "просто на показатель".