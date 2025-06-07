"Забрали телефон і кинули в підвал": бойовий медик заявив, що його викрали працівники ТЦК

Колишній бойовий медик з Хмельницької області Роман Замрій з позивним "Йода" обурився силовими методами мобілізації в Україні. За його словами, 4 червня на блокпосту в Чернівецькій області його викрали співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, забрали в нього телефон і тримали в підвалі три дні.

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Допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Бойовий медик Роман Замрій заявив, що його викрали співробітники ТЦК та СП Фото: скриншот

За словами Замрія, працівник ТЦК та СП взяв у нього документи на перевірку на блокпості поблизу Хотина в Чернівецькій області. Після перевірки військовий сів в авто та попросив підвезти його до військкомату, щоб скинути документи, що підтверджують право колишнього бойового медика на відтермінування.

"На порозі військкомату він попросив телефон, щоб занести туди дані, куди переслати фотографії, але одразу забрав телефон і зник. Цього працівника я більше ніколи не бачив", — розповів Замрій.

Потім, за його словами, його відправили на проходження військово-лікарської комісії та пообіцяли, що після цього віддадуть документи.

"На секунду по дорозі дали телефон. Я лиш встиг сказати сестрі, що мене кудись перевезли. І зателефонував у свій ТЦК. З ТЦК почув лиш: "цього не може бути, я спробую, зараз перетелефоную, зачекай", — написав колишній військовий лікар.

Бойового медика Романа Замрія викрали на блокпості в Чернівецькій області Фото: скриншот Бойового медика "кинули у підвал" ТЦК на Буковині Фото: скриншот

Далі, за словами Замрія, його "кинули в підвал" з ґратами, де він провів три дні з іншим затриманим ТЦК чоловіком — майором авіації.

"Кімната побита, смердюча і дихати нічим. Щоб отримати доступ до туалету — потрібно товкти у двері. Бо ви на замку. Але можуть відкрити, а можуть і ні", — розповів медик.

Замрій зазначив, що казав військовим про наявність у нього бронювання, проте йому відповідали, що якщо немає телефона — немає й документів.

Бойового медика тримали в підвалі ТЦК 3 доби Фото: скриншот Військова частина відмовилася мобілізувати ветерана війни Фото: скриншот

Колишній бойовий медик розповів, що його з сусідом на третій день перевезли з підвалу до військової частини, а там військовослужбовці відмовили брати його на службу та мобілізувати майора авіації до піхоти.

На завершення свого допису Роман Замрій зазначив, що Україна не встоїть перед російською навалою без мобілізації. Він зауважив, що далеко не всі працівники ТЦК поводяться так, як обійшлися з ним, проте подібні дії вбивають бойовий дух військових.

"Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били. Я не все написав, що хотів, бо ми без мобілізації програємо війну і всі загинемо. Я не все написав, повірте, далеко не все, що я бачив за ці 3 дні! І ви можете закрити мені рот і позбавити голосу, але це був один з останніх голосів у вашу підтримку, ви не той голос закрили, бо я підтримував вас! Можливо тому я все ще не можу відійти від шоку. Не в мобілізації справа! А в ваших методах!" — написав Замрій.

Бойовий медик Роман Замрій обурюється діями ТЦК в Чернівецькій області Фото: скриншот Бойовий медик засуджує силові методи мобілізації в Україні Фото: скриншот

Чернівецький обласний ТЦК та СП на момент публікації новини не коментував допис Романа Замрія.

Роман Замрій був бойовим медиком з 2014 року

Роман Замрій став військовим лікарем у 2014 році. З 2015 року він був начальником різних медпунктів, згодом очолював медичну службу. Із перервами відслужив у зоні бойових дій загалом три роки: у Луганській, Донецькій і Херсонській областях. У 2023 році бойовий медик повернувся до роботи сімейним лікарем у Красилівській амбулаторії.

Нагадаємо, Фокус 7 червня писав про вирок суду у справі жінки, яка накинулася з кулаками на працівника ТЦК в Полтавській області.

У мережі 4 червня поширилося відео бунту ТЦК у Києві. Мобілізовані забарикадували двері на збірному пункті й закликали брати палиці, військовослужбовці викликали поліцію.