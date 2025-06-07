На емоціях: на Полтавщині жінка, яка накинулася з кулаками на працівника ТЦК, отримала строк

На Полтавщині судили жінку, яка з кулаками накинулася на військовослужбовця ТЦК, коли той намагався перевірити документи у її співмешканця. Вона отримала півтора року іспитового строку і також має попросити пробачення у потерпілого.

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Про це йдеться у вироку Карлівського районного суду. оголосили вирок жінці, яка напала на військовослужбовця ТЦК та СП під час перевірки облікових даних у її військовозобов'язаного співмешканця.

Згідно із матеріалами суду, інцидент стався 16 вересня 2024 року. Військовослужбовці ТЦК та СП проводили оповіщення та вручення повісток і зупинили перехожого для перевірки даних.

На місце прийшла його співмешканка і почала сварку. Жінка поводилася агресивно, матюкалася і в якийсь момент вдарила одного із військовослужбовців по обличчю, чим нанесла йому легке тілесне ушкодження. Свої дії вона знімала на відео й опублікувала запис у соцмережі.

Поліцейські кваліфікували дії жінки як завдання легких тілесних ушкоджень посадовій особі під час виконання нею службових обов’язків.

На судовому засіданні жінка повністю визнала свою провину але у скоєному не розкаялась. Вона розповіла, що до цього мобілізували її сина і після навчання відправили на передову. Це її схвилювало, через що не втрималася і нібито намагалася захистити від ТЦК біологічного батька її дітей.

Працівники ТЦК викликали поліцію. Нападницю затримали. Обвинувачена в суді зазначила, що ні до неї, ні до її цивільного чоловіка, поліцейські та військовослужбовці ТЦК фізичної сили не застосовували.

Потерпілий військовослужбовець розповів, що співмешканець жінки відмовлявся показати облікові документи, після чого на місце викликали поліцію.

У присутності поліцейських чоловік показав документи і зателефонував цивільній дружині. Та прибігла на емоціях, матюкалася і вдарила одного із працівників ТЦК по обличчю.

Правоохоронці намагалися її заспокоїти, однак вона не реагували.

Суд визнав її винною у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 350 КК України, та призначив їй покарання у виді позбавлення волі на строк три роки шість місяців. Відповідно до ст. 75 КК України її було звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік шість місяців.

Також за рішенням суду підсудна має попросити пробачення у військовослужбовця.

Нагадаємо, що 5 червня повідомлялося, що чоловік зламав ногу в ТЦК в Ужгороді на Закарпатті, коли намагався втекти від ВЛК. Він стрибнув у вікно у вбиральні, пролетів кілька метрів униз і впав на козирок над входом до будівлі.

Також 5 червня повідомлялося про бунт в ТЦК у Києві. Мобілізовані забарикадувалися в казармі на збірному пункті та закликали брати палиці. Співробітники ТЦК викликали правоохоронців.