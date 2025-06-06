Тікав від ВЛК через вікно у вбиральні: чоловік зламав ногу в ТЦК в Ужгороді, — ЗМІ (відео)

Ввечері 5 червня чоловік зламав ногу в ТЦК в Ужгороді Закарпатської області, коли намагався втекти від військово-лікарської комісії. Він стрибнув у вікно у вбиральні, пролетів кілька метрів униз і впав на козирок над входом до будівлі.

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Відео від очевидців опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

За словами журналіста, чоловік стрибнув у вікно в Ужгородському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки близько 21:00 5 червня. Військові доставили його до ТЦК в межах мобілізаційних заходів у місті та з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку.

Очевидці розповіли Глаголі, що чоловік "одразу поводився неадекватно". Він був з оголеним торсом, кричав, скандалив і кидався на військовослужбовців і правоохоронців. Спочатку він відмовлявся від проходження ВЛК, а потім раптово почав її вимагати та попросився вийти до вбиральні. Там він стрибнув у вікно та зламав ногу, впавши на козирок над вхідними дверима.

Чоловік зламав ногу в ТЦК в Ужгороді — що відомо про його стан

На відео можна побачити, як військовослужбовці допомагають травмованому спуститися драбиною, а потім проводять до бригади швидкої допомоги. Віталій Глагола зазначив, що чоловіка доставили до травматологічного відділення Ужгородської міської лікарні.

"За інформацією з медичних джерел, чоловік отримав трьохкісточковий перелом гомілки, стан — задовільний, життю нічого не загрожує", — пише журналіст.

В Закарпатському обласному ТЦК та СП на момент публікації новини не коментували інцидент в будівлі ТЦК в Ужгороді.

Нагадаємо, 4 червня у Києві на мосту Патона чоловік спробував утекти від ТЦК через вікно автобуса і застряг. Військовослужбовці намагалися повернути його в салон.

Народний депутат України Олексій Гончаренко 5 червня розповів, що у Львівській області ТЦК побили чоловіка, який намагався втекти через паркан, і силою змусили його сісти в службове авто. У Львівському ТЦК пояснили побиття чоловіка тим, що той вдарив одного з військовослужбовців, і довелося вдатися до самозахисту.

Також 5 червня в мережі поширилося відео бунту в ТЦК у Києві. Мобілізовані забарикадувалися в казармі на збірному пункті та закликали брати палиці. Співробітники ТЦК викликали правоохоронців.