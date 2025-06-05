Це фізичний вплив у відповідь: у Львівському ТЦК пояснили побиття чоловіка, який втікав через паркан

У Львівській області військовослужбовці ТЦК побили чоловіка та змусили сісти в бус. В урядовій організації стверджують, що фізичну силу застосували у відповідь, бо чоловік вдарив одного із військовослужбовців.

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Про це повідомили у Львівському ТЦК та СП.

Як йдеться у повідомленні, в селищі Брюховичі, поблизу Львова, група оповіщення одного з львівських РТЦК та СП, спільно з представником поліції, проводила заходи з оповіщення військовозобов’язаних громадян. Один із чоловіків відмовився пред’явити документи, намагався втекти та вчинив фізичний спротив під час затримання. Він спробував перелізти через паркан і завдав ударів одному з військовослужбовців. У відповідь було застосовано фізичний вплив.

"Відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України (затвердженого Законом України №548-XIV), військовослужбовці під час виконання службових обов’язків мають право на самозахист і можуть застосовувати фізичний вплив у разі загрози їхньому життю або здоров’ю. Застосування сили має бути пропорційним і виключно в межах необхідності", — зазначили у ТЦК.

У зв’язку з інцидентом призначили службове розслідування. Під час нього мають об’єктивно встановити всі обставини події та надати оцінку діям кожного з учасників. У разі підтвердження порушень, до винних повинні застосувати відповідні заходи дисциплінарної відповідальності.

Попередньо встановлено, що громадянин не перебував на військовому обліку, хоча має право на відстрочку.

"Водночас така ситуація не дає підстав для втечі чи агресії щодо представників сектору безпеки й оборони", — додали в ТЦК.

Нагадаємо, йдеться про випадок, який стався 4 червня. На відео з камери спостереження видно як на дорозі раптово зʼявився бус, зупинившись біля перехожого. Чоловік почав втікати, намагаючись перелізти через паркан біля будинку. Водночас особи у військовій формі почали наносити численні удари, аби змусити його спуститись. У результаті чоловіку не вдалося втекти і його запхали в бус.

Скандали з ТЦК в Україні

У соцмережах також опублікували відео бунту мобілізованих проти співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві. В ТЦК прокоментували, що під час підготовки команд до відправлення до навчальних центрів почалися заворушення.

Фокус також писав, що 4 червня місцеві пабліки поширили відео, на якому військовозобов'язаний намагався втекти від співробітників ТЦК через вікно автобуса на мосту Патона у Києві. Військовослужбовці намагалися повернути чоловіка назад у салон.

Зокрема, у Кам'янці-Подільському Хмельницької області ввечері 29 травня стався конфлікт місцевих жителів зі співробітниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Службовий автомобіль працівників ТЦК заблокував натовп із близько 100 містян.