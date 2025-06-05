Бунт мобілізованих у Києві: у ТЦК підтвердили, що на збірному пункті стались заворушення

В соцмережах опублікували відео бунту мобілізованих проти співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві. В ТЦК прокоментували, що під час підготовки команд до відправлення до навчальних центрів справді почалися заворушення.

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Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП.

"В мережі поширюється відео та інформація з ситуацією на збірному пункті міста Києва. Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що під час підготовки команд до відправлення громадян призваних за мобілізацією до навчальних центрів почалися заворушення", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК додали, що для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів, які могли обернутися свавіллям. У подальшому громадян, яких призвали за мобілізацією, направили до навчальних центрів відповідно до розподілів команд.

Нагадаємо, користувачка, яка виклала ролик, стверджувала, що бунт проти ТЦК в Києві стався в Дарницькому районі в мікрорайоні ДВРЗ. У відео можна почути перепалку чоловіків з людьми у військовій формі. За цим слідують кадри з казарми, де, як повідомляється, мобілізовані військовозобов'язані намагаються забарикадувати вхід, а потім закликають брати палиці та виходити з приміщення. Потім на ролику видно, як по кімнати заходять екіпіровані люди у формі поліції та спецпризначенців, і один із них змушує лягти на підлогу чоловіка, що стояв біля дверей.

Фокус також писав, що 4 червня місцеві пабліки поширили відео, на якому військовозобов'язаний намагався втекти від співробітників ТЦК через вікно автобуса на мосту Патона у Києві. Військовослужбовці намагалися повернути чоловіка назад у салон.