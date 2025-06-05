Бунт мобилизованных в Киеве: в ТЦК подтвердили, что на сборном пункте произошли беспорядки

В соцсетях опубликовали видео бунта мобилизованных против сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве. В ТЦК прокомментировали, что во время подготовки команд к отправке в учебные центры действительно начались беспорядки.

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Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП.

"В сети распространяется видео и информация с ситуацией на сборном пункте города Киева. Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что во время подготовки команд к отправке граждан призванных по мобилизации в учебные центры начались беспорядки", — говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом. В дальнейшем граждан, которых призвали по мобилизации, направили в учебные центры в соответствии с распределениями команд.

Напомним, пользовательница, которая выложила ролик, утверждала, что бунт против ТЦК в Киеве произошел в Дарницком районе в микрорайоне ДВРЗ. В видео можно услышать перепалку мужчин с людьми в военной форме. За этим следуют кадры из казармы, где, как сообщается, мобилизованные военнообязанные пытаются забаррикадировать вход, а затем призывают брать палки и выходить из помещения. Затем на ролике видно, как в комнаты заходят экипированные люди в форме полиции и спецназовцев, и один из них заставляет лечь на пол мужчину, стоявшего у двери.

Фокус также писал, что 4 июня местные паблики распространили видео, на котором военнообязанный пытался убежать от сотрудников ТЦК через окно автобуса на мосту Патона в Киеве. Военнослужащие пытались вернуть мужчину обратно в салон.