Это физическое воздействие в ответ: во Львовском ТЦК объяснили избиение мужчины, который бежал через забор

Во Львовской области военнослужащие ТЦК избили мужчину и заставили сесть в бус. В правительственной организации утверждают, что физическую силу применили в ответ, потому что мужчина ударил одного из военнослужащих.

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Об этом сообщили во Львовском ТЦК и СП.

Как говорится в сообщении, в поселке Брюховичи, вблизи Львова, группа оповещения одного из львовских РТЦК и СП, совместно с представителем полиции, проводила мероприятия по оповещению военнообязанных граждан. Один из мужчин отказался предъявить документы, пытался убежать и оказал физическое сопротивление при задержании. Он попытался перелезть через забор и нанес удары одному из военнослужащих. В ответ было применено физическое воздействие.

"В соответствии с Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Украины (утвержденного Законом Украины №548-XIV), военнослужащие при исполнении служебных обязанностей имеют право на самозащиту и могут применять физическое воздействие в случае угрозы их жизни или здоровью. Применение силы должно быть пропорциональным и исключительно в пределах необходимости", — отметили в ТЦК.

В связи с инцидентом назначили служебное расследование. Во время него должны объективно установить все обстоятельства происшествия и дать оценку действиям каждого из участников. В случае подтверждения нарушений, к виновным должны применить соответствующие меры дисциплинарной ответственности.

Предварительно установлено, что гражданин не состоял на воинском учете, хотя имеет право на отсрочку.

"В то же время такая ситуация не дает оснований для бегства или агрессии в отношении представителей сектора безопасности и обороны", — добавили в ТЦК.

Напомним, речь идет о случае, который произошел 4 июня. На видео с камеры наблюдения видно как на дороге внезапно появился бус, остановившись возле прохожего. Мужчина начал убегать, пытаясь перелезть через забор возле дома. В то же время лица в военной форме начали наносить многочисленные удары, чтобы заставить его спуститься. В результате мужчине не удалось убежать и его запихнули в бус.

Скандалы с ТЦК в Украине

В соцсетях также опубликовали видео бунта мобилизованных против сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве. В ТЦК прокомментировали, что во время подготовки команд к отправке в учебные центры начались беспорядки.

Фокус также писал, что 4 июня местные паблики распространили видео, на котором военнообязанный пытался убежать от сотрудников ТЦК через окно автобуса на мосту Патона в Киеве. Военнослужащие пытались вернуть мужчину обратно в салон.

В частности, в Каменце-Подольском Хмельницкой области вечером 29 мая произошел конфликт местных жителей с сотрудниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Служебный автомобиль работников ТЦК заблокировала толпа из около 100 горожан.