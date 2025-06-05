Пытался убежать через забор: на Львовщине ТЦК избили мужчину и запихнули в бус (видео)

Во Львовской области военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки насильно заставили мужчину сесть в бус. Он пытался убежать, однако тщетно.

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Об этом стало известно из видео, которое распространили в социальных сетях. В частности, им поделился нардеп Алексей Гончаренко.

В сети сообщают, что ситуация произошла в Брюховичах, что во Львовской области.

На видео с камеры наблюдения видно как на дороге внезапно появился бус, остановившись возле прохожего. Мужчина начал убегать, пытаясь перелезть через забор возле дома. В то же время лица в военной форме начали наносить многочисленные удары, чтобы заставить его спуститься. В результате мужчине не удалось убежать и его запихнули в бус.

На момент публикации новости Львовский ТЦК и СП никак не прокомментировал эту ситуацию.

Скандалы с ТЦК в Украине

Напомним, в соцсетях также опубликовали видео бунта мобилизованных против сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве. В ТЦК прокомментировали, что во время подготовки команд к отправке в учебные центры начались беспорядки.

Фокус также писал, что 4 июня местные паблики распространили видео, на котором военнообязанный пытался убежать от сотрудников ТЦК через окно автобуса на мосту Патона в Киеве. Военнослужащие пытались вернуть мужчину обратно в салон.

В частности, в Каменце-Подольском Хмельницкой области вечером 29 мая произошел конфликт местных жителей с сотрудниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Служебный автомобиль работников ТЦК заблокировала толпа из около 100 горожан.