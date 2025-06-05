Намагався втекти через паркан: на Львівщині ТЦК побили чоловіка та запхали в бус (відео)

У Львівській області військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки насильно змусили чоловіка сісти в бус. Він намагався втекти, проте марно.

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Про це стало відомо з відео, яке поширили у соціальних мережах. Зокрема, ним поділився нардеп Олексій Гончаренко.

У мережі повідомляють, що ситуація сталася у Брюховичах, що у Львівській області.

На відео з камери спостереження видно як на дорозі раптово зʼявився бус, зупинившись біля перехожого. Чоловік почав втікати, намагаючись перелізти через паркан біля будинку. Водночас особи у військовій формі почали наносити численні удари, аби змусити його спуститись. У результаті чоловіку не вдалося втекти і його запхали в бус.

На момент публікації новини Львівський ТЦК та СП ніяк не прокоментував цю ситуацію.

Скандали з ТЦК в Україні

Нагадаємо, в соцмережах також опублікували відео бунту мобілізованих проти співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві. В ТЦК прокоментували, що під час підготовки команд до відправлення до навчальних центрів почалися заворушення.

Фокус також писав, що 4 червня місцеві пабліки поширили відео, на якому військовозобов'язаний намагався втекти від співробітників ТЦК через вікно автобуса на мосту Патона у Києві. Військовослужбовці намагалися повернути чоловіка назад у салон.

Зокрема, у Кам'янці-Подільському Хмельницької області ввечері 29 травня стався конфлікт місцевих жителів зі співробітниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Службовий автомобіль працівників ТЦК заблокував натовп із близько 100 містян.