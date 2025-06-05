У ТЦК понад 4 дні тримають чоловіка з бронею: суд у Чернігові назвав це рабством (документ)
Військкоми погрожують заброньованому чоловікові фізичною розправою, обмежують доступ до води та туалету. Чернігівський апеляційний суд назвав незаконне утримання людини в ТЦК рабством.
Така ухвала прозвучала під час розгляду справи в суді за позовом місцевого жителя.
У суді наголосили, що на незаконно затриманого чоловіка не відкрито адміністративного чи кримінального провадження. Однак він понад чотири дні перебуває в приміщенні ТЦК.
Військкоми погрожують йому фізичною розправою, обмежують доступ до води і туалету, куди його виводять під конвоєм.
"Його затримання є незаконним, оскільки працівники ТЦК не є уповноваженими особами на затримання та утримання, при тому, що він досі залишається в неволі", — зазначено у справі.
Слідчий суддя зазначає, що чоловік досі перебуває у фактичному рабстві ТЦК. Разом із ним працівники ТЦК охороняють й інших чоловіків.
Примітно, що заявниця вказала на важливу деталь: її сина утримують у ТЦК незаконно і до того ж він є заброньованим, що підтверджують усі необхідні документи.
У підсумку суд відмовив у звільненні чоловіка, оскільки слідчий суддя не може "встановлювати підстави проходження служби у військовій частині, що не стосуються сфери кримінального процесуального законодавства".
Нагадаємо, у Львівській області військкоми насильно затягли чоловіка в бус, він почав тікати, побачивши працівників ТЦК, і хотів перелізти через паркан будинку.
Нещодавно в Дарницькому районі Києва в мікрорайоні ДВРЗ стався бунт мобілізованих проти військкомів. Щоб придушити опір, знадобилася допомога поліції та спецпризначенців.