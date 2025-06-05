У ТЦК понад 4 дні тримають чоловіка з бронею: суд у Чернігові назвав це рабством (документ)

Військкоми погрожують заброньованому чоловікові фізичною розправою, обмежують доступ до води та туалету. Чернігівський апеляційний суд назвав незаконне утримання людини в ТЦК рабством.

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Така ухвала прозвучала під час розгляду справи в суді за позовом місцевого жителя.

У суді наголосили, що на незаконно затриманого чоловіка не відкрито адміністративного чи кримінального провадження. Однак він понад чотири дні перебуває в приміщенні ТЦК.

Військкоми погрожують йому фізичною розправою, обмежують доступ до води і туалету, куди його виводять під конвоєм.

Працівники ТЦК не є уповноваженими особами на затримання

"Його затримання є незаконним, оскільки працівники ТЦК не є уповноваженими особами на затримання та утримання, при тому, що він досі залишається в неволі", — зазначено у справі.

Слідчий суддя зазначає, що чоловік досі перебуває у фактичному рабстві ТЦК. Разом із ним працівники ТЦК охороняють й інших чоловіків.

Примітно, що заявниця вказала на важливу деталь: її сина утримують у ТЦК незаконно і до того ж він є заброньованим, що підтверджують усі необхідні документи.

У підсумку суд відмовив у звільненні чоловіка, оскільки слідчий суддя не може "встановлювати підстави проходження служби у військовій частині, що не стосуються сфери кримінального процесуального законодавства".

Нагадаємо, у Львівській області військкоми насильно затягли чоловіка в бус, він почав тікати, побачивши працівників ТЦК, і хотів перелізти через паркан будинку.

Нещодавно в Дарницькому районі Києва в мікрорайоні ДВРЗ стався бунт мобілізованих проти військкомів. Щоб придушити опір, знадобилася допомога поліції та спецпризначенців.