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В ТЦК более 4 дней держат мужчину с бронью: суд в Чернигове назвал это рабством (документ)

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Фото: Соцсети | Фото иллюстративное.

Военкомы угрожают забронированному мужчине физической расправой, ограничивают доступ к воде и туалету. Черниговский апелляционный суд назвал незаконное удержание человека в ТЦК рабством.

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Такое определение прозвучало при рассмотрении дела в суде по иску местного жителя.

В суде подчеркнули, что на незаконно задержанного мужчину не открыто административное или уголовное производство. Однако он более четырех дней находится в помещении ТЦК.

Военкомы угрожают ему физической расправой, ограничивают доступ к воде и туалету, куда его выводят под конвоем.

Работники ТЦК не являются уполномоченными лицами на задержание Fullscreen
Работники ТЦК не являются уполномоченными лицами на задержание

"Его задержание незаконно, поскольку работники ТЦК не являются уполномоченными лицами на задержание и содержание, при том, что он до сих пор остается в неволе", — указано в деле.

Следственный судья отмечает, что мужчина до сих пор находится в фактическом рабстве ТЦК. Вместе с ним работники ТЦК охраняют и других мужчин.

Примечательно, что заявитель указала на важную деталь: ее сын содержится в ТЦК незаконно и к тому же является забронированным, что подтверждают все необходимые документы.

В итоге суд отказал в освобождении мужчины, так как следственный судья не может "устанавливать основания прохождения службы в воинской части, не касающиеся сферы уголовного процессуального законодательства".

Напомним, во Львовской области военкомы насильно затащили мужчину в бус, он начал убегать при виде работников ТЦК и хотел перелезть через забор дома.

Недавно в Дарницком районе Киева в микрорайоне ДВРЗ произошел бунт мобилизованных против военкомов. Чтобы подавить сопротивление, понадобилась помощь полиции и спецназа.