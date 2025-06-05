В ТЦК более 4 дней держат мужчину с бронью: суд в Чернигове назвал это рабством (документ)

Военкомы угрожают забронированному мужчине физической расправой, ограничивают доступ к воде и туалету. Черниговский апелляционный суд назвал незаконное удержание человека в ТЦК рабством.

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Такое определение прозвучало при рассмотрении дела в суде по иску местного жителя.

В суде подчеркнули, что на незаконно задержанного мужчину не открыто административное или уголовное производство. Однако он более четырех дней находится в помещении ТЦК.

Военкомы угрожают ему физической расправой, ограничивают доступ к воде и туалету, куда его выводят под конвоем.

Работники ТЦК не являются уполномоченными лицами на задержание

"Его задержание незаконно, поскольку работники ТЦК не являются уполномоченными лицами на задержание и содержание, при том, что он до сих пор остается в неволе", — указано в деле.

Следственный судья отмечает, что мужчина до сих пор находится в фактическом рабстве ТЦК. Вместе с ним работники ТЦК охраняют и других мужчин.

Примечательно, что заявитель указала на важную деталь: ее сын содержится в ТЦК незаконно и к тому же является забронированным, что подтверждают все необходимые документы.

В итоге суд отказал в освобождении мужчины, так как следственный судья не может "устанавливать основания прохождения службы в воинской части, не касающиеся сферы уголовного процессуального законодательства".

Напомним, во Львовской области военкомы насильно затащили мужчину в бус, он начал убегать при виде работников ТЦК и хотел перелезть через забор дома.

Недавно в Дарницком районе Киева в микрорайоне ДВРЗ произошел бунт мобилизованных против военкомов. Чтобы подавить сопротивление, понадобилась помощь полиции и спецназа.