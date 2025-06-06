Убегал от ВЛК через окно в туалете: мужчина сломал ногу в ТЦК в Ужгороде, — СМИ (видео)

Вечером 5 июня мужчина сломал ногу в ТЦК в Ужгороде Закарпатской области, когда пытался убежать от военно-врачебной комиссии. Он прыгнул в окно в уборной, пролетел несколько метров вниз и упал на козырек над входом в здание.

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Видео от очевидцев опубликовал в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

По словам журналиста, мужчина прыгнул в окно в Ужгородском территориальном центре комплектования и социальной поддержки около 21:00 5 июня. Военные доставили его в ТЦК в рамках мобилизационных мероприятий в городе и выяснили, что мужчина находится в розыске.

Очевидцы рассказали Глаголе, что мужчина "сразу вел себя неадекватно". Он был с обнаженным торсом, кричал, скандалил и бросался на военнослужащих и правоохранителей. Сначала он отказывался от прохождения ВВК, а потом внезапно начал ее требовать и попросился выйти в уборную. Там он прыгнул в окно и сломал ногу, упав на козырек над входной дверью.

Мужчина сломал ногу в ТЦК в Ужгороде — что известно о его состоянии

На видео можно увидеть, как военнослужащие помогают травмированному спуститься по лестнице, а затем проводят к бригаде скорой помощи. Виталий Глагола отметил, что мужчину доставили в травматологическое отделение Ужгородской городской больницы.

"По информации из медицинских источников, мужчина получил трехкосточковый перелом голени, состояние — удовлетворительное, жизни ничего не угрожает", — пишет журналист.

В Закарпатском областном ТЦК и СП на момент публикации новости не комментировали инцидент в здании ТЦК в Ужгороде.

Напомним, 4 июня в Киеве на мосту Патона мужчина попытался убежать от ТЦК через окно автобуса и застрял. Военнослужащие пытались вернуть его в салон.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко 5 июня рассказал, что во Львовской области ТЦК избили мужчину, который пытался убежать через забор, и силой заставили его сесть в служебное авто. Во Львовском ТЦК объяснили избиение мужчины тем, что тот ударил одного из военнослужащих, и пришлось прибегнуть к самозащите.

Также 5 июня в сети распространилось видео бунта в ТЦК в Киеве. Мобилизованные забаррикадировались в казарме на сборном пункте и призывали брать палки. Сотрудники ТЦК вызвали правоохранителей.