На эмоциях: на Полтавщине женщина, которая набросилась с кулаками на работника ТЦК, получила срок

На Полтавщине судили женщину, которая с кулаками набросилась на военнослужащего ТЦК, когда тот пытался проверить документы у ее сожителя. Она получила полтора года испытательного срока и также должна попросить прощения у потерпевшего.

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Об этом говорится в приговоре Карловского районного суда. объявили приговор женщине, которая напала на военнослужащего ТЦК и СП во время проверки учетных данных у ее военнообязанного сожителя.

Согласно материалам суда, инцидент произошел 16 сентября 2024 года. Военнослужащие ТЦК и СП проводили оповещение и вручение повесток и остановили прохожего для проверки данных.

На место пришла его сожительница и начала ссору. Женщина вела себя агрессивно, материлась и в какой-то момент ударила одного из военнослужащих по лицу, чем нанесла ему легкое телесное повреждение. Свои действия она снимала на видео и опубликовала запись в соцсети.

Полицейские квалифицировали действия женщины как нанесение легких телесных повреждений должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.

На судебном заседании женщина полностью признала свою вину но в содеянном не раскаялась. Она рассказала, что до этого мобилизовали ее сына и после обучения отправили на передовую. Это ее взволновало, из-за чего не удержалась и якобы пыталась защитить от ТЦК биологического отца ее детей.

Работники ТЦК вызвали полицию. Нападающую задержали. Обвиняемая в суде отметила, что ни к ней, ни к ее гражданскому мужу, полицейские и военнослужащие ТЦК физической силы не применяли.

Пострадавший военнослужащий рассказал, что сожитель женщины отказывался показать учетные документы, после чего на место вызвали полицию.

В присутствии полицейских мужчина показал документы и позвонил гражданской жене. Та прибежала на эмоциях, материлась и ударила одного из работников ТЦК по лицу.

Правоохранители пытались ее успокоить, однако она не реагировали.

Суд признал ее виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 УК Украины, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев. В соответствии со ст. 75 УК Украины она была освобождена от отбывания назначенного наказания с испытанием с испытательным сроком на один год шесть месяцев.

Также по решению суда подсудимая должна попросить прощения у военнослужащего.

Напомним, что 5 июня сообщалось, что мужчина сломал ногу в ТЦК в Ужгороде на Закарпатье, когда пытался убежать от ВЛК. Он прыгнул в окно в уборной, пролетел несколько метров вниз и упал на козырек над входом в здание.

Также 5 июня сообщалось о бунте в ТЦК в Киеве. Мобилизованные забаррикадировались в казарме на сборном пункте и призывали брать палки. Сотрудники ТЦК вызвали правоохранителей.