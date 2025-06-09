Произвол в ТЦК есть, но другой системы не дано: кто и почему работает против военкомов

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Я поддерживаю ТЦК, и знаю что в основном это адекватные нормальные люди с очень неприятной работой. Конечно, армия — это срез общества, и там тоже есть очень разные люди. И дебилы о...уевшие тоже.

Но в основном ТЦК норм, и я знаю нормальные ТЦК, где все профессионально, корректно и по закону. Где тебе пойдут навстречу, если есть какие-то мелочи, чтобы выяснить реальность, а не будут это использовать, чтобы забрать телефон или бросить на подвал.

Но о них никто сюжетов не снимает и посты не пишет. Зачем рассказывать о Соломенском ТЦК в Киеве, если там все чинно и по закону?

Но образ беспредела формируют как раз ах...ревшіе типы. Которых меньше — но именно они формируют взрывные события, которые потом все обсуждают. И по ним судят потом всех ТЦКашников. Тем более, что "солнышки" тянут в эфир такие события постоянно, чтобы обосновать свое нежелание идти в армию, и это очень мощный слой для распространения такой информации. Потому что таким образом они сами оправдываются.

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"Забрали телефон и бросили в подвал": боевой медик заявил, что его похитили сотрудники ТЦК

Я никогда не буду поддерживать произвол работников ТЦК. Но всегда буду поддерживать ТЦК как систему. Потому что другой у нас, к сожалению, нет. А у нас все же война. И между уничтожением Украины и ТЦК — я выбираю ТЦК. Понимая, что там хватает и г...донов.

Но сначала, чтобы критиковать систему ТЦК во время войны, давайте спросим у критиков, чем они занимаются во время войны и что для обороноспособности сделали.

И все станет понятно.

Хотя некоторые реформы и проверки некоторых людей ТЦК точно бы не помешали. Но это относится и к тем людям, которые организовывают чаты в "телеге", чтобы безопасно доехать до работы, не встретив ТЦКашников, а то еще, не дай Бог, за свою страну придется воевать...

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