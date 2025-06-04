"Будуть класифікувати": в Міноборони пояснили, що буде з "обмежено придатними", які не пройшли ВЛК до 5 червня

Військовозобов'язаних громадян України, які мали статус "обмежено придатний" та не пройшли повторну військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року, будуть вважати порушниками законодавства та притягуватимуть до адміністративної відповідальності.

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Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію, будуть класифікувати як людей, які порушили правила військового обліку в особливий період. І відповідно до них буде застосовуватися 210 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення", — сказав Лазуткін.

Він уточнив, що в Україні є велика кількість людей, які не виявили бажання проходити повторну ВЛК та залишились "в сірій зоні".

Речник Міноборони підкреслив, що держава не планує продовжувати термін для проходження повторної ВЛК, однак ті громадяни, які почали цей процес до 5 червня, зможуть його завершити.

"Люди, які розпочали вже цей процес, вони зможуть пройти військово-лікарську комісію і отримати свій новий статус. Це не є аж так критично, всі з розумінням ставляться до ситуації", — наголосив Лазуткін.

Нагадаємо, 3 червня Лазуткін повідомив, що висновок про повну непридатність до служби в ЗСУ отримали лише 7% раніше "обмежено придатних" громадян.

Фокус також писав про те, як змінилась процедура проходження ВЛК в Україні.