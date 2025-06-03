Повторна ВЛК для обмежено придатних: лише 7% не служитимуть в ЗСУ, — Міноборони (відео)

Частина військовозобов'язаних, які до весни 2024 року мали статус обмежено придатних, пройшли повторну військово-лікарську комісію і менше як 10% отримали висновок про неможливість мобілізації. Решта — або можуть служити у тилових частинах, або повністю придатні, заявили у Міністерстві оборони України.

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Про ситуацію з обмежено придатними речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Обмежено придатні - коментар Лазуткіна див. з 0:43

Найперше Лазуткін зауважив, що досягнення справедливого миру на російсько-українській війні, серед іншого, залежить від комплектування Сил оборони. Представник Міноборони нагадав, що протягом року громадяни зі статусом обмежено придатні мали пройти медкомісію, щоб освіжити дані про стан здоров'я. З його слів, люди відповідально поставились до проходження ВЛК: Лазуткін озвучив дані, який відсоток українців не призиватимуть за підсумками експертизи.

Обмежено придатні — деталі

Результати повторних ВЛК для обмежено придатних:

висновок про повну непридатність для служби у війську отримали 7% громадян;

висновок про повну придатність для мобілізації — 6-7%;

висновок про можливість мобілізації у тилові небойові підрозділи Сил оборони — решта (близько 86%).

Лазуткін також нагадав, що ВЛК мають пройти військовозобов'язані віком від 25 до 60 років, які раніше отримали статус обмежено придатних. Цей статус весною 2024 року скасували, а дедлайн для медкомісій — 5 червня. Речник Міноборони коротко описав, як можна пройти медкомісію:

прийти особисто до територіального центру комплектування та отримати направлення на ВЛК;

сформувати електронне направлення у застосунку "Резерв+".

Ще одне питання, якого торкнувся Лазуткін, — яке покарання за невиконання норм закону. Представник оборонного відомства заявив, що за непроходження повторної ВЛК до 5 червня людей можуть оштрафувати на 17 тис. грн за ст. 210 адміністративного кодексу. Крім того, людина має отримати висновок медкомісії, не чекаючи спеціальної повістки, додав він.

Зазначимо, Фокус писав про статус обмежено придатних і про висновки ВЛК, які або підтверджували повну придатність, або підтверджували проблеми зі здоров'ям. Народний депутат та член комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський у травні заявив, що 99% чоловіків, які отримали цей статус до війни, визнані придатними.

Тим часом з'явилась заява нардепки Ніни Южаніної. З її слів, обмежено придатні військовозобов'язані, які не пройдуть ВЛК до 5 червня, автоматично стануть придатними для мобілізації.

Нагадуємо, 2 червня пресслужба Міноборони розповіла про зміни у проходження військово-лікарської комісії. 29 травня представник Житомирського обласного ТЦК та СП повідомив, які категорії військовозобов'язаних подадуть у розшук, якщо вони не з'являються у військкомат.