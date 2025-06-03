Повторная ВВК для ограниченно годных: только 7% не будут служить в ВСУ, — Минобороны (видео)

Часть военнообязанных, которые до весны 2024 года имели статус ограниченно годных, прошли повторную военно-врачебную комиссию и менее 10% получили заключение о невозможности мобилизации. Остальные — или могут служить в тыловых частях, или полностью пригодны, заявили в Министерстве обороны Украины.

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О ситуации с ограниченно годными спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Ограниченно пригодны — комментарий Лазуткина см. с 0:43

Прежде всего Лазуткин отметил, что достижение справедливого мира на российско-украинской войне, среди прочего, зависит от комплектования Сил обороны. Представитель Минобороны напомнил, что в течение года граждане со статусом ограниченно годные должны были пройти медкомиссию, чтобы освежить данные о состоянии здоровья. По его словам, люди ответственно отнеслись к прохождению ВВК: Лазуткин озвучил данные, какой процент украинцев не будут призывать по итогам экспертизы.

Ограниченно пригодны — детали

Результаты повторных ВЛК для ограниченно годных:

заключение о полной непригодности для службы в армии получили 7% граждан;

заключение о полной пригодности для мобилизации — 6-7%;

заключение о возможности мобилизации в тыловые небоевые подразделения Сил обороны — остальные (около 86%).

Лазуткин также напомнил, что ВВК должны пройти военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее получили статус ограниченно годных. Этот статус весной 2024 года отменили, а дедлайн для медкомиссий — 5 июня. Представитель Минобороны кратко описал, как можно пройти медкомиссию:

прийти лично в территориальный центр комплектования и получить направление на ВВК;

сформировать электронное направление в приложении "Резерв+".

Еще один вопрос, который затронул Лазуткин, — какое наказание за невыполнение норм закона. Представитель оборонного ведомства заявил, что за непрохождение повторной ВВК до 5 июня людей могут оштрафовать на 17 тыс. грн по ст. 210 административного кодекса. Кроме того, гражданин должен получить заключение медкомиссии, не дожидаясь специальной повестки, добавил он.

Отметим, Фокус писал о статусе ограниченно годных и о выводах ВВК, которые либо подтверждали полную пригодность, либо подтверждали проблемы со здоровьем. Народный депутат и член комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский в мае заявил, что 99% мужчин, которые получили этот статус до войны, признаны годными.

Между тем появилось заявление нардепа Нины Южаниной. По ее словам, ограниченно годные военнообязанные, которые не пройдут ВВК до 5 июня, автоматически станут годными для мобилизации.

Напоминаем, 2 июня пресс-служба Минобороны рассказала об изменениях в прохождении военно-врачебной комиссии. 29 мая представитель Житомирского областного ТЦК и СП сообщил, какие категории военнообязанных подадут в розыск, если они не появляются в военкомат.