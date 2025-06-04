"Будут классифицировать": в Минобороны объяснили, что будет с "ограниченно годными", которые не прошли ВВК до 5 июня

Военнообязанных граждан Украины, которые имели статус "ограниченно годный" и не прошли повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года, будут считать нарушителями законодательства и привлекать к административной ответственности.

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Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию, будут классифицировать как людей, которые нарушили правила воинского учета в особый период. И соответственно к ним будет применяться 210 статья Кодекса Украины об административных правонарушениях", — сказал Лазуткин.

Он уточнил, что в Украине есть большое количество людей, которые не изъявили желания проходить повторную ВВК и остались "в серой зоне".

Представитель Минобороны подчеркнул, что государство не планирует продлевать срок для прохождения повторной ВВК, однако те граждане, которые начали этот процесс до 5 июня, смогут его завершить.

"Люди, которые начали уже этот процесс, они смогут пройти военно-врачебную комиссию и получить свой новый статус. Это не так критично, все с пониманием относятся к ситуации", — подчеркнул Лазуткин.

Напомним, 3 июня Лазуткин сообщил, что заключение о полной непригодности к службе в ВСУ получили лишь 7% ранее "ограниченно годных" граждан.

Фокус также писал о том, как изменилась процедура прохождения ВВК в Украине.