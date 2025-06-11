Мобилизация 2025: кто из мужчин может выехать за границу этим летом

В условиях объявленной всеобщей мобилизации выезд за границу доступен не всем. Однако даже среди военнообязанных мобилизационного возраста есть категории мужчин, которые имеют такое право.

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Кто может получить разрешение на выезд за границу

Перечень категорий украинцев, которые имеют право выезжать из страны во время войны, не менялся. Это мужчины, которые:

не подлежат призыву или имеют отсрочку;

были официально сняты с воинского учета;

старше 60 лет;

имели близких родственников, погибших или пропавших без вести на войне;

имеют инвалидность I, II, III групп;

сопровождают лиц с инвалидностью или больных детей;

являются многодетными родителями (трое и более несовершеннолетних детей) или самостоятельно воспитывают детей;

являются военнослужащими, но едут на лечение, реабилитацию или обучение.

Также по отдельным процедурам, получая разрешения от соответствующих министерств, выезжать могут волонтеры, спортсмены, тренеры, железнодорожники и моряки. С собой нужно иметь документы, подтверждающие основание для выезда, например, документы о родственных связях или справку об инвалидности. Виза таким основанием не является.

Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, пересекают границу на общих условиях. То есть выезд через систему "Шлях" для них больше не доступен.

Выезд за границу забронированных мужчин

В Государственной пограничной службе Украины объяснили, что бронирование от мобилизации 2025 позволяет выезжать в командировку или отпуск, но есть определенные ограничения. Некоторые госслужащие из-за должности могут пересекать границу для работы, но не для отдыха. В частности, речь идет о членах Кабмина, заместителях министров, судьях, прокурорах, руководителях госорганов и депутатах местных советов.

Те, кто не занимает таких должностей, могут ехать в отпуска, если получат соответствующее подтверждение с места работы.

Чтобы выехать из Украины, забронированным мужчинам нужно иметь:

заграничный паспорт;

бумажный военно-учетный документ с актуальным VIN-кодом или электронный его вариант в приложении "Резерв+" (должен содержать отметку о бронировании и быть внесенным в систему "Оберіг");

оригинал или копию выписки из приказа об отпуске или командировке (должен содержать информацию о том, куда работник едет, на какое время, какую должность имеет и т.д.);

другие документы для подтверждения цели поездки.

Важно, что украинцы в таком случае не должны иметь запретов, которые бы препятствовали выезду за границу. Также не должно быть нарушений правил воинского учета.

Выезд за границу в отпуск: детали

Адвокат Екатерина Анищенко подтвердила, что забронированным мужчинам доступен заграничный отдых, но для этого нужен соответствующий приказ.

"В законе указано, что для выезда нужно иметь военно-учетный документ, паспорт, а также приказ. Кроме того, инспектор пограничной службы может потребовать другие документы в подтверждение того, что военнообязанный обязательно вернется на территорию своей страны", — подчеркнула она.

По словам юристки, приказ должен содержать:

информацию о бронировании;

место и срок отпуска;

обязательство вернуться.

Важно, что по закону пограничники не могут без оснований произвольно запрещать выезд.

Напомним, адвокат Даниил Трясов дал советы украинцам, как действовать, если посреди улицы остановили работники ТЦК.

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