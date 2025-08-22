Без додаткових умов: Рада може дозволити чоловікам до 22 років виїжджати з України

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміни у правилах виїзду за кордон призовників та військовозобов’язаних чоловіків. Відомо, що документ з’явився на сайті парламенту 22 серпня, однак його текст поки не оприлюднили. Один з авторів проєкту Федір Веніславський наголосив, що тим громадянам, яким у поточному році виповнюється 23 роки, виїзд обмежуватиметься.

За інформацією Верховної Ради, законопроєкт зареєстрований під №13685 групою народних депутатів. Наразі невідомо, чи стосуватиметься він виїзду чоловіків віком до 22 років.

Законопроєкт на сайті Верховної Ради Фото: Скриншот

Зокрема, у коментарі РБК-Україна нардеп партії "Слуга народу" та один з авторів законопроєкту Федір Веніславський пояснив, кого може стосуватися обмеження на виїзд за кордон.

За його словами, документ передбачає, що чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть вільно залишати Україну без додаткових умов, як-от навчання чи робота за кордоном. Водночас тим, кому у поточному році виповнюється 23 роки, виїзд обмежуватиметься.

"Ми розуміємо, що може бути мобілізована людина у 25 років. Значить ті, яким в цьому році виповнюється 23, а в наступному 24 — їм можна обмежити свободу пересування. А решті — не можна. Доки людині не виповнюється 23 роки, вона може вільно пересуватися", — наголосив Веніславський.

Ба більше, він уточнив, що питання щодо 23-річних поки що лишається дискусійним і залежатиме від правок до другого читання та позиції військових.

Нардеп також розповів виданню, що Верховна Рада може розглянути законопроєкт вже у вересні. Якщо профільний комітет підтримає включення його до порядку денного, то щонайменше у першому читанні його, ймовірно, ухвалять.

"Я думаю, що підтримка у Раді цієї ініціативи точно буде, тому що вже з початку цього року точиться дискусія, що необхідно це питання вирішити. Я особисто спілкувався з представниками багатьох політичних сил і всі цю ідею підтримують", — підсумував Веніславський.

Водночас як зазначив народний депутат фракції "ЄС" Олексій Гончаренко, уряд працює над виконанням доручення президента Володимира Зеленського щодо можливого спрощення виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років. Прем’єрка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду заявила, що для цього достатньо постанови Кабінету Міністрів і зміни до закону не потрібні. Вона також повідомила, що уряд проводить консультації з військовими та аналізує статистику виїздів українців за кордон від початку року.

"Ми працюємо над задачею президента. Дійсно готується постанова Кабміну, це не потребує зміну до закону. Проте цей предмет потребує широкого обговорення дискусії. І ми цю дискусію ведемо разом з військовими, тому що є дуже багато нюансів. Ми аналізуємо кількість дітей, які виїхали спочатку року, ми порівнюємо попередні періоди. Ми шукаємо оптимальний шлях, як реалізувати цю процедуру", — сказала Свириденко.

Публікація Олексія Гончаренка в Telegram Фото: Скриншот

Також у своєму телеграм-каналі він звернув увагу на плутанину, яка виникла навколо цього питання. Він зазначив, що спочатку президент озвучив ідею дозволити виїзд молодим чоловікам, після чого прем’єрка заявила про підготовку постанови уряду, а згодом у парламенті з’явився окремий законопроєкт. Гончаренко розкритикував таку ситуацію та назвав її "бардаком".

Публікація Олексія Гончаренка в Telegram Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 12 серпня Володимир Зеленський доручив уряду спростити процедуру перетину державного кордону для молодих українців. Пропонується підвищити віковий ліміт з 18 до 22 років, щоб усунути чинні обмеження при виїзді за межі країни.

Пізніше народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок пояснив, що випускатимуть лише одну категорію українців віком до 22 років.