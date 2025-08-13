Зеленський хоче дозволити виїзд чоловікам до 22 років: це буде доступно не всім, — нардеп

Президент Володимир Зеленський запропонував послабити правила виїзду за кордон для чоловіків. Однак, як пояснив народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок, випускатимуть лише одну категорію українців віком до 22 років.

"Звучить з вуст президента України це нібито дозвіл на виїзд всім без виключення. Але, моя думка — ще раз тут акцентую увагу, це моє припущення — що буде дозвіл на виїзд лише тим студентам, які мають запрошення, і тим студентам, які мають учнівську візу в ті чи інші країни", — зазначив парламентар у коментарі "Новини.LIVE" 13 серпня.

Євтушок пояснив, що навчання й буде підставою для перетину кордону. Для решти ж чоловіків, на його думку, дозвіл на виїзд з країни під час воєнного стану передбачений не буде.

"Людина з 18 років стає військовозобов’язаною і до 60 років, за законом. Тому я не впевнений і не думаю, що буде змінений закон", — сказав нардеп, додавши, що цей нюанс і наштовхнув його на припущення щодо дозволу на виїзд саме для студентів.

Таку ж думку висловив кандидат політичних наук Андрій Ковальов. Експерт навів приклад про свого знайомого, який давно навчається у Греції й раніше був змушений їздити в Україну кожні 3 місяці задля поновлення дозволу на виїзд. Після останніх змін такі поїздки вже необхідні раз на рік, однак це "не сприяє" бажанню повернутись на батьківщину назавжди.

"Я переконаний, що це рішення буде стосуватися виключно студентів", — підкреслив експерт.

Створення можливості виїзду для студентів, які не досягли мобілізаційного віку (25 років) Ковальов назвав правильним і своєчасним.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду спільно з військовим командуванням опрацювати можливість спрощення виїзду з України для молоді. Він запропонував підвищити вікове обмеження у 18 років до 22. Чи буде така можливість доступна усім молодим чоловікам, офіційно не повідомлялось.

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який передбачає службу мобілізованих українців віком від 55 років лише у тилу. Один з авторів документу Дмитро Разумков пояснив, що у ТЦК часто не враховують стан здоров’я та фізичні можливості чоловіків, а коли ті вже потрапляють у бойові підрозділи, швидко з’ясовується їхня неспроможність ефективно виконувати завдання.