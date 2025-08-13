Мобілізація чоловіків після 55: у Верховній Раді запропонували, куди їх відправити служити

Служити в районах, де не ведуться бойові дії, чоловікам віком від 55 років, мобілізованим до ЗСУ, пропонують дозволити народні депутати.

Відповідний законопроєкт № 13623 про внесення змін до деяких законів щодо вирішення окремих питань проходження служби та соціальної підтримки військовослужбовців і членів їхніх сімей зареєстровано у Верховній Раді 12 липня, ідеться на сайті парламенту.

Він передбачає, що мобілізовані особи віком старше 55 років несуть службу в районах, де не ведуться бойові дії.

Дмитро Разумков, один з авторів законопроєкту, зазначив, що ТЦК часто не враховують стан здоров'я або фізичні можливості, визнаючи "придатними" всіх без винятку, і коли такі військовослужбовці потрапляють до бойових підрозділів, швидко з'ясовується: не кожен здатен ефективно виконувати завдання на передовій.

"Це не означає, що вони не можуть бути корисними для оборони. Навпаки — досвід і навички людей старшого віку незамінні в ремонтних батальйонах, роботі з технікою та озброєнням, у розробці дронів, зв'язку, логістиці або водінні. Там, де потрібні руки, знання і розум, їхній внесок може бути визначальним. І багато хто, знаючи, що не потрапить на лінію зіткнення, не ховався б від мобілізації", — написав він.

Якщо ж людина виявить бажання служити не в тилу, а на передовій, то, за словами депутата, вона може обрати такий формат служби добровільно.

Раніше ми писали, що згідно з директивою командувача Сухопутними військами ЗСУ, військовослужбовців до 60 років призначають у частині забезпечення з урахуванням фізичного та психоемоційного стану. Водночас, деякі з цих підрозділів можуть виконувати завдання в зоні бойових дій.

Призов громадян 50-60 років проходить в Україні в установленому порядку. Якщо у чоловіка віком 50+ немає жодних обмежень і відстрочок за станом здоров'я, сімейними обставинами або з інших причин, вони призиваються на загальних підставах.

Нагадаємо, Фокус писав, що незаконна мобілізація — не підстава для звільнення зі ЗСУ.