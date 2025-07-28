Мобілізація чоловіків після 50 років: кого можуть призвати, і де вони служитимуть

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізації на три місяці — до 5 листопада. Одне з головних питань, які цікавлять багатьох — мобілізація чоловіків після 55 років.

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Заборони на призов чоловіків 50-60 років немає, їх призивають на загальних підставах, пишуть Факти з посиланням на інформацію Волинського обласного ТЦК і СП. У бесіді з ресурсом адвокатка Катерина Аніщенко роз'яснила цю тему більш детально.

Мобілізація чоловіків від 55 років: що потрібно знати

Згідно з директивою командувача Сухопутними військами ЗСУ, військовослужбовців до 60 років призначають у частині забезпечення з урахуванням фізичного та психоемоційного стану. Водночас деякі з цих підрозділів можуть виконувати завдання в зоні бойових дій.

"Дійсно, існує така директива, але в нас підлягають мобілізації чоловіки від 18 до 60 років. Дійсно, я чула від своїх клієнтів, вік яких понад 55 років, яких просто ставлять на облік і не вручають бойові повістки. Але давайте будемо відвертими: особи такого віку також проходять військову службу", — наголосила Аніщенко.

Вона уточнила, що директива — не нормативно-правовий акт, який підлягає обов'язковому виконанню, а роз'яснення за своєю суттю. Порядок призову громадян під час воєнного стану регулюється Законом України.

Військова служба в Україні: порядок призову людей, старших за 50

Призов громадян 50-60 років проходить в Україні в установленому порядку. Якщо у чоловіка віком 50+ немає жодних обмежень і відстрочок за станом здоров'я, сімейними обставинами або з інших причин, вони призиваються на загальних підставах.

Таким чином їхня мобілізація законна і відповідає чинному законодавству України.

За словами заступника начальника РТЦК у Києві Лариси Козак, українці у віці 50 років і старше зазвичай служать водіями, логістами і тиловиками. Вона підкреслила, що не зустрічала у своїй практиці випадків, коли чоловіків цього віку відправляли на бойові позиції.

Воєнний стан в Україні: чи можуть заборонити мобілізацію чоловіків після 55

Раніше народний депутат Федір Веніславський говорив, що в Україні розглядають можливість обмеження мобілізації чоловіків, які досягли 50-річного віку. За його словами, після цього віку планують призивати тільки осіб із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Однак наразі чоловіки віком понад 50 років, які не мають законних підстав для звільнення від військової служби, підлягають мобілізації нарівні з молодшими громадянами.

Раніше правозахисниця Людмила Денісова попередила, що дедалі більше українців, визнаних непридатними до служби, звертаються до юристів по допомогу. Таких військовозобов'язаних не знімають з обліку, хоча вони мають відповідне право.

Нагадаємо, Фокус писав, що незаконна мобілізація — не підстава для звільнення зі ЗСУ.