Мобилизация мужчин после 50 лет: кого могут призвать, и где они будут служить

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении военного положения и мобилизации на три месяца — до 5 ноября. Один из главных вопросов, которых интересует многих – мобилизация мужчин после 55 лет.

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Запрета на призыв мужчин 50-60 лет нет, их призывают на общем основании, пишут Факты со ссылкой на информацию Волынского областного ТЦК и СП. В беседе с ресурсом адвокат Екатерина Анищенко разъяснила эту тему более детально.

Мобилизация мужчин от 55 лет: что нужно знать

Согласно директивы командующего Сухопутными войсками ВСУ, военнослужащих до 60 лет назначают в части обеспечения с учетом физического и психоэмоционального состояния. В то же время, некоторые из этих подразделений могут выполнять задачи в зоне боевых действий.

"Действительно, существует такая директива, но у нас подлежат мобилизации мужчины от 18 до 60 лет. Действительно, я слышала от своих клиентов, возраст которых более 55 лет, которых просто ставят на учет и не вручают боевым повесткам. Но давайте будем откровенны: личности такого возраста также проходят военную службу", – подчеркнула Анищенко.

Она уточнила, что директива —не нормативно-правовой акт, подлежащий обязательному исполнению, а разъяснение по своей сути. Порядок призыва граждан во время военного положения регулируется Законом Украины.

Военная служба в Украине: порядок призыва людей старше 50

Призыв граждан 50-60 лет проходит в Украине в установленном порядке. Если у мужчины возрастом 50+ нет никаких ограничений и отстрочек по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или другим причинам, они призываются на общих основаниях.

Таким образом их мобилизация законна и отвечает действующему законодательству Украины.

По словам заместителя начальника РТЦК в Киеве Лариса Козак, украинцы в возрасте 50 лет и старше обычно служат водителями, логистами и тыловиками. Она подчеркнула, что не встречала в своей практике случаев, когда мужчин этого возраста отправляли на боевые позиции.

Военное положение в Украине: могут ли запретить мобилизацию мужчин после 55

Ранее народный депутат Федор Вениславский говорил, что что в Украине рассматривают возможность ограничения мобилизации мужчин, достигших 50-летнего возраста. По его словам, после этого возраста планируется призывать только лиц с дефицитными военно-учетными специальностями.

Однако на данный момент мужчины старше 50 лет, не имеющие законных оснований для освобождения от военной службы, подлежат мобилизации наравне с более молодыми гражданами.

Ранее правозащитница Людмила Денисова предупредила, что все больше украинцев, признанных непригодными к службе, обращаются к юристам за помощью. Таких военнообязанных не снимают с учета, хотя они имеют соответствующее право.

Напомним, Фокус писал, что незаконная мобилизация — не основание для увольнения из ВСУ.