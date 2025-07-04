Непригодных к службе не снимают с учета в ТЦК: правозащитница объяснила, что делать

Часть украинцев по результатам ВВК получает статус непригодного к службе. Несмотря на мобилизацию в Украине это позволяет сняться с воинского учета, но, по словам руководительницы Украинского центра защиты прав человека Людмилы Денисовой, теория не всегда совпадает с практикой.

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Она рассказала, что центр стал получать больше обращений от военнообязанных, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными, но при этом с учета их не снимают. Правозащитница в комментарии "Еспресо" 4 июля подчеркнула, что речь идет о праве, но "реализация выглядит несколько иначе".

Она пояснила, что процесс снятия с воинского учета — не автоматизирован.

"То есть, когда решение ВВК было принято, это не означает, что военнообязанный автоматически снимается с воинского учета — это делает ТЦК и СП", — отметила Денисова.

Военкомат должен внести изменения относительно статуса человека в реестр военнообязанных. Однако правозащитница не советует пускать этот процесс на самотек.

"Поэтому я советую всем, кто получил такое заключение, контролировать, чтобы ТЦК и СП это сделали. Нужно обратиться в ТЦК и СП с просьбой внести такие изменения в систему "Оберіг"", — сообщила правозащитница.

Во время мобилизации в Украине возможна ситуация, что военкомат отказывает во внесении данных в реестр или не реагирует. В таком случае Денисова рекомендует подавать иск в административный суд относительно бездействия ТЦК.

"Чтобы суд заставил их внести соответствующие изменения, и человек мог пользоваться своими правами как непригодный к военной службе", — отметила она.

Напомним, начальник юридической службы Херсонского ТЦК Сергей Мякенький рассказал, как можно сэкономить 8,5 тысячи гривен на штрафе за нарушение воинского учета.

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