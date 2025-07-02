Правила бронирования работников 2025: какие предприятия имеют право и что изменилось в условиях

Право на бронирование работников от мобилизации в Украине имеют предприятия, учреждения и организации, критически важные для обороны. Для этого нужно соответствовать ряду критериев.

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В материале OBOZ.UA отмечается, что существует перечень компаний, которые имеют право забронировать своих военнообязанных сотрудников по решению уполномоченных органов. В конце мая Кабинет министров Украины разрешил оформлять бронь для 100% военнообязанного персонала предприятий, от которых напрямую зависит обороноспособность страны.

Порядок бронирования работников регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 76 от 27 января 2023 года.

Бронирование работников от мобилизации: кто имеет право

Существует список компаний, которые по решению уполномоченных органов могут забронировать до 100% собственных сотрудников. В этот перечень входят:

предприятия топливно-энергетического комплекса (решение принимает Министерство энергетики Украины);

технический администратор государственного портала "Дія";

предприятия оборонно-промышленного комплекса (решение принимает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности);

предприятия со штатными сборными командами олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью в составе (решение принимает Министерство молодежи и спорта);

специализированные учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения, представительства международных организаций, международные судебные органы, международные или неправительственные организации и учреждения, если Украина является их членом, участником или наблюдателем.

Статус критичности для бронирования работников: как получить

Для получения статуса критичности предприятия должно соответствовать как минимум трем требованиям из перечня:

штат должен составлять не менее 250 сотрудников;

уплата налогов и сборов должна составлять не менее, чем 1,5 миллиона евро за отчетный год;

предприятие не должно иметь долгов перед государственным бюджетом;

поступления в иностранной валюте должны достигать не менее 32 миллионов евро в год;

средняя заработная плата не должна быть меньше средней региональной за предыдущий квартал;

предприятие должно иметь для государства стратегическое значение или выполнять мобилизационные задачи.

Проверять соответствие предприятий статусу критичности должны центральный орган исполнительной власти или областные военные администрации. Статус могут отменить, если обнаружат несоответствия требованиям. В таком случае компания в течение следующих шести месяцев не будет иметь права подать документы для повторного получения брони.

Бронирование работников: Кабмин внес изменения в правила

Постановление Кабмина №45 внесло изменения в критерии бронирования работников от мобилизации: сейчас бронь могут оформлять только предприятия, учреждения и организации, выполняющие мобилизационные заказы. Кроме того, для них были введены дополнительные критерии, в частности средняя заработная плата на предприятии и зарплата забронированного военнообязанного не должны быть меньше 2,5 минимальной зарплаты — это на сегодня около 20 тысяч гривен. Также предприятие должно фактически выполнять мобилизационные задачи — в противном случае бронь может быть аннулирована.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины 29 мая сообщали, что ввели изменения в процедуру получения брони от мобилизации в Украине. В общее количество военнообязанных внесли сотрудников, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года.

Пресс-служба Министерства экономики 30 мая сообщала, что Кабинет министров Украины разрешил бронировать 100% сотрудников предприятий, критически важных для ВСУ.