Правила бронювання працівників 2025: які підприємства мають право і що змінилося в умовах

Право на бронювання працівників від мобілізації в Україні мають підприємства, установи, та організації, критично важливі для оборони. Для цього потрібно відповідати низці критеріїв.

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В матеріалі OBOZ.UA зазначається, що існує перелік компаній, які мають право забронювати своїх військовозобов'язаних співробітників за рішенням уповноважених органів. Наприкінці травня Кабінет міністрів України дозволив оформлювати бронь для 100% військовозобов'язаного персоналу підприємств, від яких безпосередньо залежить обороноздатність країни.

Порядок бронювання працівників регулюється постановою Кабінету міністрів України № 76 від 27 січня 2023 року.

Бронювання працівників від мобілізації: хто має право

Існує список компаній, які за рішенням уповноважених органів можуть забронювати до 100% власних співробітників. До цього переліку входять:

підприємства паливно-енергетичного комплексу (рішення ухвалює Міністерство енергетики України);

технічний адміністратор державного порталу "Дія";

підприємства оборонно-промислового комплексу (рішення ухвалює Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості);

підприємства зі штатними збірними командами олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю у складі (рішення ухвалює Міністерство молоді та спорту);

спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи, представництва міжнародних організацій, міжнародні судові органи, міжнародні або неурядові організації та установи, якщо Україна є їхнім членом, учасником або спостерігачем.

Статус критичності для бронювання працівників: як отримати

Для отримання статусу критичності підприємства має відповідати щонайменше трьом вимогам з переліку:

штат повинен складати не менше 250 співробітників;

сплата податків і зборів має становити не менше, ніж 1,5 мільйона євро за звітний рік;

підприємство не повинно мати боргів перед державним бюджетом;

надходження в іноземній валюті повинні сягати не менше, ніж 32 мільйони євро за рік;

середня заробітна плата не має бути меншою за середню регіональну за попередній квартал;

підприємство повинно мати для держави стратегічне значення чи виконувати мобілізаційні завдання.

Перевіряти відповідність підприємств статусу критичності мають центральний орган виконавчої влади чи обласні військові адміністрації. Статус можуть скасувати, якщо виявлять невідповідності вимогам. В такому разі компанія протягом наступних шести місяців не матиме права подати документи для повторного отримання броні.

Бронювання працівників: Кабмін вніс зміни в правила

Постанова Кабміну №45 внесла зміни до критеріїв бронювання працівників від мобілізації: наразі бронь можуть оформлювати лише підприємства, установи та організації, що виконують мобілізаційні замовлення. Крім того, для них було запроваджено додаткові критерії, зокрема середня заробітна плата на підприємстві та зарплата заброньованого військовозобов'язаного не мають бути меншими за 2,5 мінімальної зарплати — це на сьогодні близько 20 тисяч гривень. Також підприємство повинно фактично виконувати мобілізаційні завдання — в іншому випадку бронь може бути анульована.

Нагадаємо, в Міністерстві цифрової трансформації України 29 травня повідомляли, що ввели зміни в процедуру отримання броні від мобілізації в Україні. До загальної кількості військовозобов’язаних внесли співробітників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року.

Пресслужба Міністерства економіки 30 травня повідомляла, що Кабінет міністрів України дозволив бронювати 100% співробітників підприємств, критично важливих для ЗСУ.