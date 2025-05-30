Кабмін дозволив бронювати 100% працівників критично важливих для ЗСУ підприємств

Кабінет Міністрів України 30 травня затвердив зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за поданням Міністерства економіки. Оновлені положення спрямовані на забезпечення безперервної роботи критично важливих підприємств в умовах воєнного стану та збереження їхнього кадрового потенціалу.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з ухваленими змінами, підприємства, установи та організації, визнані критично важливими для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, зможуть бронювати 100% своїх військовозобов'язаних співробітників. Йдеться про компанії, чия діяльність безпосередньо впливає на обороноздатність країни.

Для підприємств, що охороняють об'єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), запроваджено особливі умови. Їм дозволено використовувати будь-які три зі встановлених критеріїв для отримання статусу критично важливого, при цьому вони не є обов'язковими:

відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів;

рівень середньої заробітної плати по підприємству не нижче 20 тис. грн;

рівень середньомісячної зарплати броньованих співробітників не менше ніж 20 тис. грн.

Таким чином, енергетичні компанії та підприємства, що забезпечують охорону інфраструктури ПЕК, отримують додаткові можливості щодо збереження кадрів.

"Це рішення дає змогу державі гнучкіше реагувати на потреби оборони та підтримувати безперебійне функціонування підприємств, які відіграють критичну роль у життєзабезпеченні населення та захисті країни. Ми підтримуємо як енергетичні компанії, так і тих, хто займається забезпеченням армії — від дронів до медичної підготовки", — зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Базові умови для бронювання при цьому залишаються без змін:

Підприємство має бути включене до переліку критично важливих — на підставі подання відповідного органу (наприклад, Міністерства оборони, Міністерства енергетики та інших).

Подання заяв здійснюється виключно в цифровому форматі — через державний портал "Дія".

Відповідальність за формування списків підприємств несуть уповноважені державні органи.

Нагадаємо, 30 квітня в Міноборони повідомили, що Україні частину медиків можуть розбронювати для залучення їх до служби в ЗСУ та в оборонному секторі. Своєю чергою МОЗ розробило механізм, як знімати бронь із тих, хто може бути необхідний на фронті.