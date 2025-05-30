Кабмин разрешил бронировать 100% работников критически важных для ВСУ предприятий

Кабинет Министров Украины 30 мая утвердил изменения в Порядок бронирования военнообязанных по представлению Министерства экономики. Обновленные положения направлены на обеспечение непрерывной работы критически важных предприятий в условиях военного положения и сохранение их кадрового потенциала.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Согласно принятым изменениям, предприятия, учреждения и организации, признанные критически важными для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, смогут бронировать 100% своих военнообязанных сотрудников. Речь идет о компаниях, чья деятельность непосредственно влияет на обороноспособность страны.

Для предприятий, охраняющих объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), введены особые условия. Им разрешено использовать любые три из установленных критериев для получения статуса критически важного, при этом не являются обязательными:

отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов;

уровень средней заработной платы по предприятию не ниже 20 тыс. грн;

уровень среднемесячной зарплаты бронируемых сотрудников не менее 20 тыс. грн.

Таким образом, энергетические компании и предприятия, обеспечивающие охрану инфраструктуры ТЭК, получают дополнительные возможности по сохранению кадров.

"Это решение позволяет государству более гибко реагировать на нужды обороны и поддерживать бесперебойное функционирование предприятий, играющих критическую роль в жизнеобеспечении населения и защите страны. Мы поддерживаем как энергетические компании, так и тех, кто занимается обеспечением армии – от дронов до медицинской подготовки", – отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Базовые условия для бронирования при этом остаются без изменений:

Предприятие должно быть включено в перечень критически важных — на основании представления соответствующего органа (например, Министерства обороны, Министерства энергетики и других).

Подача заявлений осуществляется исключительно в цифровом формате — через государственный портал "Дія".

Ответственность за формирование списков предприятий несут уполномоченные государственные органы.

Напомним, 30 апреля в Минобороны сообщили, что Украине часть медиков могут разбронировать для привлечения их к службе в ВСУ и в оборонном секторе. В свою очередь Минздрав разработал механизм, как снимать бронь с тех, кто может быть необходим на фронте.