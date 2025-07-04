Непридатних до служби не знімають з обліку у ТЦК: правозахисниця пояснила, що робити

Частина українців за результатами ВЛК отримує статус непридатного до служби. Попри мобілізацію в Україні це дозволяє знятися з військового обліку, але, зі слів очільниці Українського центру захисту прав людини Людмили Денісової, теорія не завжди збігається з практикою.

Related video

Вона розповіла, що центр став отримувати більше звернень від військовозобов'язаних, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними, але при цьому з обліку їх не знімають. Правозахисниця у коментарі "Еспресо" 4 липня наголосила, що йдеться про право, але "реалізація виглядає дещо інакше".

Вона пояснила, що процес зняття з військового обліку — не автоматизований.

"Тобто, коли рішення ВЛК було прийнято, це не означає, що військовозобов'язаний автоматично знімається з військового обліку — це робить ТЦК та СП", — зазначила Денісова.

Військкомат має внести зміни щодо статусу людини у реєстр військовозобов’язаних. Однак правозахисниця не радить пускати цей процес на самоплив.

"Тому я раджу всім, хто отримав такий висновок, контролювати, щоб ТЦК та СП це зробили. Потрібно звернутися до ТЦК та СП з проханням внести такі зміни до системи "Оберіг"", — повідомила правозахисниця.

Під час мобілізації в Україні можлива ситуація, що військкомат відмовляє у внесенні даних у реєстр або не реагує. В такому разі Денісова рекомендує подавати позов до адміністративного суду щодо бездіяльності ТЦК.

"Щоб суд примусив їх внести відповідні зміни, і людина могла користуватися своїми правами як непридатна до військової служби", — зауважила вона.

Нагадаємо, начальник юридичної служби Херсонського ТЦК Сергій М'якенький розповів, як можна заощадити 8,5 тисячі гривень на штрафі за порушення військового обліку.

У ЗМІ розібрались, як змінились правила бронювання від мобілізації в Україні і яким критеріям тепер мають відповідати компанії, щоб мати можливість бронювати своїх працівників.