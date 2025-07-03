Штрафи ТЦК: як отримати знижку 50% та чи треба платити 17 тисяч за кожне порушення

Громадяни можуть порушити відразу кілька пунктів військового обліку, які караються штрафом по 17 тис. грн, і територіальні центри комплектування оформлюють відповідну постанову. При цьому їм не доведеться платити за кожне порушення. Якщо ж до рішення ТЦК погодитись зі штрафом, то покарання буде удвічі меншим.

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Начальник юридичної служби Херсонського ТЦК та СП, майор юстиції Сергій М'якенький в ефірі телемарафону відповів на питання, чи можуть людині виписати одночасно кілька штрафів. Посадовець зауважив, що такі випадки трапляються досить часто. Наприклад, чоловік може опинитись у військкоматі й з'ясується, що він і не оновив дані, і не пройшов військово-лікарську комісію, і не прийшов по повістці. У такому випадку посадовці керуватимуться статтею 36 Кодексу України про адміністративні правопорушення, наголосив майор юстиції.

М'якенький пояснив, що терцентр комплектування оформлює постанову на усі правопорушення, але накладається "найбільш суттєвий" штраф з можливих покарань. Усі питання військового обліку — це статті 210 та 210.1 КУпАП, відповідальність за якою — від 17 тис. грн. Тобто, навіть якщо порушень було кілька, то людина сплатить цю суму один-єдиний раз.

"В такому випадку закон передбачає, що так, оформляються всі правопорушення, але що важливо, стягнення адміністративне накладається в межах санкції найбільш суттєвого правопорушення. Зважаючи, що за статтями мінімальний штраф однаковий, фактично, 17 000, то стягнення має бути накладено фактично одне, навіть за декілька правопорушень", — пролунало в коментарі.

Штрафи ТЦК — деталі знижки 50%

Представник військкомату також описав, що робити громадянину, який хоче скористатись можливістю зменшити штраф ТЦК за порушення військового обліку. Серед іншого, юрист наголосив, що обов'язково має бути заява і, якщо запізнитись, то доведеться платити всю суму. Особливо важливо пам'ятати, що заяву слід писати до постанови, а не у день її оформлення.

"Можуть бути випадки, що військовозобов'язаний може залишити це питання до останнього дня. Хочу акцентувати, що заява про визнання правопорушення може бути подана не пізніше дня винесення постанови", — сказав М'якенький.

Як зменшити штраф ТЦК удвічі

Подати заяву про визнання правопорушення. Для цього є два способи. Перший — через застосунок "Резерв+" (у тестовому режимі є можливість сплатити штраф за неоновлення даних). Другий — особисто у військкоматі. У письмовій заяві для ТЦК слід написати два пункти. По-перше — визнати адміністративне правопорушення, по-друге — надати згоду на розгляду справи у заочному режимі. Заява реєструється у військкоматі і протягом трьох днів за нею має бути винесена постанова про штраф. При цьому процедура спрощена і "протокол про адміністративне правопорушення в такому випадку не складається". Після прийняття постанови у людини є 20 днів на оплату 50% штрафу. При цьому перші 10 днів — це термін набрання законної сили постанови, другі 10 днів — час на оплату. Крім того, громадянин повинен подати докази сплати, щоб постанова вважалась виконаною (як це зробити, М'якенький не розповів). Якщо громадянин не встиг сплатити 50% штрафу, то у нього є ще 20 днів для сплати повної суми. Якщо і тоді штраф не сплатять, то справа надходить до виконавчої служби. У такому випадку штраф подвоюється і до нього додається вартість роботи виконавців. На даному етапі можуть бути заблоковані рахунки правопорушника, навіть якщо його на той момент вже мобілізували, уточнив майор юстиції.

Зазначимо, 27 червня Фокус писав про те, як оскаржити штрафи ТЦК. Юрист Дмитро Франчук назва три підстави для оскарження: є порушення процедури вручення повістки, невірно оформлена постанова про штраф, незаконне проведення комісії ТЦК.

Нагадуємо, у березня медіа розповіли про постанову суду, який скасував штраф ТЦК через відмову від повістки.