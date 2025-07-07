Незаконная мобилизация — не основание для увольнения из ВСУ: юристы объяснили, что можно сделать

Ренада из Днепра мобилизовали в 17 лет, и суд признал эти действия незаконными, но в части его уволить со службы отказались. Адвокат Юрий Айвазян подтвердил, что по закону действительно такого основания, как "незаконная мобилизация", не существует.

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По его словам, если бы суд в своем решении указал об обязательстве исключить мобилизованного из списков личного состава, то он бы мог уволиться. Однако если факт призыва только признали незаконным, это такого права не дает. Об этом известно из обсуждения на сайте "Юристи.UA".

Юрист предложил подать рапорт на увольнение, получить письменный отказ, а после этого обратиться в суд и попытаться его обжаловать на основании того, что приказ о зачислении в личный состав был признан незаконным.

"Удастся ли Вам выиграть это дело — это вопрос, как также сколько времени это займет... Вы потратили два года на прошлый судебный процесс, и в результате до сих пор являетесь военнослужащим", — в то же время признал он.

Айвазян напомнил о решении Верховного Суда, в котором было отмечено, что процедура мобилизации 2025 — необратима. То есть признание ее противоправной не приводит к восстановлению предыдущего положения призывника.

"Конечно, возникает вопрос, зачем вообще признавать ее в таком случае незаконной, если это никоим образом не защищает Ваши права и не предоставляет Вам возможности уволиться? Однако, такое решение, к сожалению, есть", — отметил адвокат.

В то же время решение просто возвращаться домой, а потом разбираться с последствиями он советует тщательно взвесить. Айвазян предупредил, что за самовольное оставление части предусмотрена уголовная ответственность и может грозить реальный срок.

Незаконная мобилизация 2025: как действовать

Юрист Владислав Дерий рассказал, что среди вариантов дальнейших действий есть такие:

подождать, пока внесут изменения в законодательство, и после этого уволиться по решению суда (занять месяцы или годы);

сознательно идти в СВЧ — против незаконно мобилизованного возбудят дело, и тогда придется уже обжаловать неправомерное привлечение к уголовной ответственности;

искать другие основания для увольнения в соответствии со статьей о военной службе;

обратиться в ГБР и военную службу правопорядка, сообщив о незаконном содержании в воинской части и превышении служебных полномочий ее командованием.

Юрист Вера Братченко отметила, что незаконно мобилизованному до сих пор не исполнилось 25 лет. Она напомнила, что он имеет право обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека и написать петицию об изменениях в закон о военной службе.

Также она порекомендовала обратиться в суд с заявлением об установлении факта отсутствия юридического статуса военнослужащего и военнообязанного, а соответственно и обязанностей, которые этот статус порождает. Установление этого факта юридически дало бы основания для увольнения со службы.

Напомним, правозащитница Людмила Денисова предупредила, что все больше украинцев, признанных непригодными к службе, обращаются к юристам за помощью. Таких военнообязанных не снимают с учета, хотя они имеют соответствующее право.

Начальник юридической службы Херсонского ТЦК Сергей Мякенький объяснил, могут ли на нарушителя мобилизации выписать сразу несколько штрафов. Кроме того, он рассказал, как можно сэкономить на штрафе от военкомата 8,5 тысячи гривен.