Незаконна мобілізація — не підстава для звільнення з ЗСУ: юристи пояснили, що можна зробити

Ренада з Дніпра мобілізували у 17 років, і суд визнав ці дії незаконними, але у частині його звільнити зі служби відмовились. Адвокат Юрій Айвазян підтвердив, що за законом дійсно такої підстави, як «незаконна мобілізація», не існує.

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З його слів, якби суд у своєму рішенні зазначив про зобов’язання виключити мобілізованого зі списків особового складу, то він би міг звільнитись. Однак якщо факт призову лише визнали незаконним, це такого права не дає. Про це відомо з обговорення на сайті "Юристи.UA".

Юрист запропонував подати рапорт на звільнення, отримати письмову відмову, а після цього звернутись до суду й спробувати її оскаржити на підставі того, що наказ про зарахування до особового складу був визнаний незаконним.

"Чи вдасться Вам виграти цю справу — це питання, як також скільки часу це займе… Ви витратили два роки на минулий судовий процес, і в результаті й досі є військовослужбовцем", — водночас визнав він.

Айвазян нагадав про рішення Верховного Суду, в якому було наголошено, що процедура мобілізації 2025 — незворотна. Тобто визнання її протиправною не призводить до відновлення попереднього становища призовника.

"Звичайно, виникає питання, навіщо взагалі визнавати її у такому випадку незаконною, якщо це жодним чином не захищає Ваші права і не надає Вам можливості звільнитись? Проте, таке рішення, на жаль, є", — зауважив адвокат.

Водночас рішення просто повертатись додому, а потім розбиратися з наслідками він радить ретельно зважити. Айвазян попередив, що за самовільне залишення частини передбачена кримінальна відповідальність й може загрожувати реальний строк.

Незаконна мобілізація 2025: як діяти

Юрист Владислав Дерій розповів, що серед варіантів подальших дій є такі:

почекати, поки внесуть зміни у законодавство, і після цього звільнитись за рішенням суду (зайняти місяці або роки);

свідомо йти у СЗЧ — проти незаконно мобілізованого порушать справу, і тоді доведеться вже оскаржувати неправомірне притягнення до кримінальної відповідальності;

шукати інші підстави для звільнення відповідно до статті про військову службу;

звернутись до ДБР та військової служби правопорядку, повідомивши про незаконне утримання у військовій частині та перевищення службових повноважень її командуванням.

Юрист Віра Братченко наголосила, що незаконно мобілізованому досі не виповнилося 25 років. Вона нагадала, що він має право звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та написати петицію про зміни до закону про військову службу.

Також вона порекомендувала звернутись до суду з заявою про встановлення факту відсутності юридичного статусу військовослужбовця та військовозобов'язаного, а відповідно й обов'язків, які цей статус породжує. Встановлення цього факту юридично надало б підстави для звільнення зі служби.

Нагадаємо, правозахисниця Людмила Денісова попередила, що все більше українців, визнаних непридатними до служби, звертаються до юристів за допомогою. Таких військовозобов’язаних не знімають з обліку, хоча вони мають відповідне право.

Начальник юридичної служби Херсонського ТЦК Сергій М'якенький пояснив, чи можуть на порушника мобілізації виписати одразу кілька штрафів. Окрім того, він розповів, як можна заощадити на штрафі від військкомату 8,5 тисячі гривень.