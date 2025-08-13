Мобилизация мужчин после 55: в Верховной Раде предложили, куда их отправить служить

Служить в районах, где не ведутся боевые действия, мужчинам в возрасте от 55 лет, мобилизованным в ВСУ, предлагают разрешить народные депутаты.

Related video

Соответствующий законопроект № 13623 о внесении изменений в некоторые законы относительно решения отдельных вопросов прохождения службы и социальной поддержки военнослужащих и членов их семей зарегистрирован в Верховной Раде 12 июля, говорится на сайте парламента.

Он предусматривает, что мобилизованные лица в возрасте старше 55 лет несут службу в районах, где не ведутся боевые действия.

Дмитрий Разумков, один из авторов законопроекта, отметил, что ТЦК часто не учитывают состояние здоровья или физические возможности, признавая "пригодными" всех без исключения, и когда такие военнослужащие попадают в боевые подразделения, быстро выясняется: не каждый способен эффективно выполнять задачи на передовой.

"Это не означает, что они не могут быть полезны для обороны. Наоборот — опыт и навыки людей старшего возраста незаменимы в ремонтных батальонах, работе с техникой и вооружением, в разработке дронов, связи, логистике или вождении. Там, где нужны руки, знания и ум, их вклад может быть определяющим. И многие, зная, что не попадут на линию соприкосновения, не прятались бы от мобилизации", – написал он.

Если же человек изъявит желание служить не в тылу, а на передовой, то, по словам депутата, он может выбрать такой формат службы добровольно.

Ранее мы писали, что согласно директивы командующего Сухопутными войсками ВСУ, военнослужащих до 60 лет назначают в части обеспечения с учетом физического и психоэмоционального состояния. В то же время, некоторые из этих подразделений могут выполнять задачи в зоне боевых действий.

Призыв граждан 50-60 лет проходит в Украине в установленном порядке. Если у мужчины возрастом 50+ нет никаких ограничений и отстрочек по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или другим причинам, они призываются на общих основаниях.

Напомним, Фокус писал, что незаконная мобилизация — не основание для увольнения из ВСУ.