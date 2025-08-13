Зеленский хочет разрешить выезд мужчинам до 22 лет: это будет доступно не всем, — нардеп

Президент Владимир Зеленский предложил ослабить правила выезда за границу для мужчин. Однако, как пояснил народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок, будут выпускать только одну категорию украинцев в возрасте до 22 лет.

"Звучит из уст президента Украины это якобы разрешение на выезд всем без исключения. Но, мое мнение — еще раз здесь акцентирую внимание, это мое предположение — что будет разрешение на выезд только тем студентам, которые имеют приглашение, и тем студентам, которые имеют ученическую визу в те или иные страны", — отметил парламентарий в комментарии "Новини.LIVE" 13 августа.

Евтушок объяснил, что обучение и будет основанием для пересечения границы. Для остальных же мужчин, по его мнению, разрешение на выезд из страны во время военного положения предусмотрено не будет.

"Человек с 18 лет становится военнообязанным и до 60 лет, по закону. Поэтому я не уверен и не думаю, что будет изменен закон", — сказал нардеп, добавив, что этот нюанс и натолкнул его на предположение относительно разрешения на выезд именно для студентов.

Такое же мнение высказал кандидат политических наук Андрей Ковалев. Эксперт привел пример о своем знакомом, который давно учится в Греции и ранее был вынужден ездить в Украину каждые 3 месяца для обновления разрешения на выезд. После последних изменений такие поездки уже необходимы раз в год, однако это "не способствует" желанию вернуться на родину навсегда.

"Я убежден, что это решение будет касаться исключительно студентов", — подчеркнул эксперт.

Создание возможности выезда для студентов, не достигших мобилизационного возраста (25 лет) Ковалев назвал правильным и своевременным.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству совместно с военным командованием проработать возможность упрощения выезда из Украины для молодежи. Он предложил повысить возрастное ограничение в 18 лет до 22. Будет ли такая возможность доступна всем молодым мужчинам, официально не сообщалось.

