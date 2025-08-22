Без дополнительных условий: Рада может разрешить мужчинам до 22 лет выезжать из Украины

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает изменения в правилах выезда за границу призывников и военнообязанных мужчин. Известно, что документ появился на сайте парламента 22 августа, однако его текст пока не обнародовали. Один из авторов проекта Федор Вениславский отметил, что тем гражданам, которым в текущем году исполняется 23 года, выезд будет ограничиваться.

По информации Верховной Рады, законопроект зарегистрирован под №13685 группой народных депутатов. Пока неизвестно, будет ли он касаться выезда мужчин в возрасте до 22 лет.

В частности, в комментарии РБК-Украина нардеп партии "Слуга народа" и один из авторов законопроекта Федор Вениславский объяснил, кого может касаться ограничение на выезд за границу.

По его словам, документ предусматривает, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут свободно покидать Украину без дополнительных условий, таких как обучение или работа за рубежом. В то же время тем, кому в текущем году исполняется 23 года, выезд будет ограничиваться.

"Мы понимаем, что может быть мобилизован человек в 25 лет. Значит те, которым в этом году исполняется 23, а в следующем 24 — им можно ограничить свободу передвижения. А остальным — нельзя. Пока человеку не исполняется 23 года, он может свободно передвигаться", — подчеркнул Вениславский.

Более того, он уточнил, что вопрос о 23-летних пока остается дискуссионным и будет зависеть от правок ко второму чтению и позиции военных.

Нардеп также рассказал изданию, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект уже в сентябре. Если профильный комитет поддержит включение его в повестку дня, то как минимум в первом чтении его, вероятно, примут.

"Я думаю, что поддержка в Раде этой инициативы точно будет, потому что уже с начала этого года идет дискуссия, что необходимо этот вопрос решить. Я лично общался с представителями многих политических сил и все эту идею поддерживают", — подытожил Вениславский.

В то же время как отметил народный депутат фракции "ЕС" Алексей Гончаренко, правительство работает над выполнением поручения президента Владимира Зеленского относительно возможного упрощения выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Премьер Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству заявила, что для этого достаточно постановления Кабинета Министров и изменения в закон не нужны. Она также сообщила, что правительство проводит консультации с военными и анализирует статистику выездов украинцев за границу с начала года.

"Мы работаем над задачей президента. Действительно готовится постановление Кабмина, это не требует изменения в закон. Однако этот предмет требует широкого обсуждения дискуссии. И мы эту дискуссию ведем вместе с военными, потому что есть очень много нюансов. Мы анализируем количество детей, которые выехали сначала года, мы сравниваем предыдущие периоды. Мы ищем оптимальный путь, как реализовать эту процедуру", — сказала Свириденко.

Также в своем телеграм-канале он обратил внимание на путаницу, которая возникла вокруг этого вопроса. Он отметил, что сначала президент озвучил идею разрешить выезд молодым мужчинам, после чего премьер заявила о подготовке постановления правительства, а затем в парламенте появился отдельный законопроект. Гончаренко раскритиковал такую ситуацию и назвал ее "бардаком".

Напомним, что 12 августа Владимир Зеленский поручил правительству упростить процедуру пересечения государственной границы для молодых украинцев. Предлагается повысить возрастной лимит с 18 до 22 лет, чтобы устранить действующие ограничения при выезде за пределы страны.

Позже народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок объяснил, что будут выпускать только одну категорию украинцев в возрасте до 22 лет.