Встигнути до 23 років: що не так з законопроєктом №13685 про виїзд чоловіків за кордон

У Верховній Раді з'явився законопроєкт, який може змінити правила виїзду для українських чоловіків. Ініціатива дозволяє вільно перетинати кордон хлопцям до 22 років, однак після досягнення 23-річчя можливі нові обмеження. Фокус розбирався у нюансах ініціативи та чому її критикують.

Related video

У Верховній Раді 22 серпня зареєстрували законопроєкт №13685, який змінює правила виїзду за кордон для призовників та військовозобов'язаних чоловіків. Один з авторів, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, пояснив, що чоловіки 18–22 років зможуть вільно виїжджати з України без додаткових умов, але для тих, кому виповнюється 23 роки, виїзд обмежуватимуть. Питання щодо 23-річних залишається дискусійним і залежатиме від правок до другого читання та позиції військових. Очікується, що Рада розгляне законопроєкт у вересні, і, за словами Веніславського, він має підтримку серед депутатів.

"Ми розуміємо, що може бути мобілізована людина у 25 років. Значить ті, яким в цьому році виповнюється 23, а в наступному 24 — їм можна обмежити свободу пересування. А решті — не можна. Доки людині не виповнюється 23 роки, вона може вільно пересуватися", — наголосив Веніславський.

Водночас нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко зазначив, що уряд працює над спрощенням виїзду для чоловіків 18–22 років за дорученням президента. Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що для цього достатньо постанови Кабміну, без змін до закону. Уряд аналізує статистику виїздів і проводить консультації з військовими.

Законопроєкт про виїзд чоловіків до 22 років: основні нововведення

Законопроєкт пропонує внести зміни до Закону України "Про порядок виїзду з України й в'їзду в Україну громадян України". Зокрема він доповнює статтю 6 Закону частиною сьомою, що скасовує обмеження на виїзд за кордон для призовників і військовозобов'язаних, які не підлягають мобілізації через вік. Статтю 11 доповнено уточненням, що військовослужбовці виїжджають на загальних підставах, якщо інше не передбачено законом.

На думку авторів законопроєкту, він:

упорядкує обмеження виїзду для осіб до 25 років;

забезпечить вільний перетин кордону;

вирішить проблеми з паспортами та військовим обліком;

сприятиме довірі молоді до держави та поверненню тих, хто виїхав.

Перетин кордону під час війни: чом саме зараз заговорили про виїзд чоловіків до 22 років

На думку адвоката, старшого партнера АО "Кравець і партнери", законопроєкт №13685 не впливає на поточну систему ручного регулювання виїзду за кордон і не пропонує системного підходу до вирішення проблеми. Зокрема в Україні досі відсутній спеціальний закон, що регулює виїзд за кордон, а заборона для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років суперечить статті 33 Конституції, оскільки обмеження повинно встановлюватися виключно законом.

"Федір Веніславський та його команда пропонують внести зміни до закону про порядок в'їзду та виїзду, де зазначається, що право на виїзд з України може бути тимчасово обмежене відповідно до закону. Однак не уточнюється, якого саме закону, і сама правка не вирішує питання порядку виїзду та в'їзду під час воєнного стану. Єдиний аспект, який намагається врегулювати ця пропозиція, стосується обмежень для призовників та військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, це стосується осіб до 23 років, які, на думку адвоката, можуть виїжджати за кордон. Після 23 років для них можуть застосовуватися обмеження відповідно до невизначеного закону", — пояснює Фокусу адвокат.

За словами правозахисника, основна мета внесення змін до законодавства України — зменшення суспільної напруги, подібно до інших законопроєктів, наприклад, про підвищення відповідальності представників ТЦК чи обов'язкове носіння бодікамер. Часто такі ініціативи є популістськими й не вирішують суті проблеми.

Також Кравець помічає, що одночасно Кабмін намагається посилити відповідальність за незаконний виїзд за кордон.

"Водночас існує інший законопроєкт від Кабінету Міністрів про встановлення кримінальної відповідальності за виїзд за кордон, що повертає до радянських практик. Він розмито визначає правила, але чітко вказує, що якщо особа перебуває за кордоном понад встановлений термін, вона притягатиметься до кримінальної відповідальності, яка припиняється лише після скасування воєнного стану", — додає адвокат.

Тому у підсумку Кравець підкреслює: законопроєкт №13685 — це або політичний інструмент для зняття тиску з суспільства, або демонстрація нерозуміння авторами норм законодавства та Конституції України. Загалом, ситуація з регулюванням виїзду за кордон залишається хаотичною, без чітких правових рамок, що призводить до численних суперечок і порушень прав громадян. Необхідно розробити комплексний закон, який би враховував конституційні норми та реалії воєнного стану, забезпечуючи баланс між національною безпекою та індивідуальними свободами.

Раніше Фокус писав, що згідно з директивою командувача Сухопутними військами ЗСУ, військовослужбовців до 60 років призначають у частині забезпечення з урахуванням фізичного та психоемоційного стану. Водночас деякі з цих підрозділів можуть виконувати завдання в зоні бойових дій.

Також, Фокус розповідав, що незаконна мобілізація — не підстава для звільнення зі ЗСУ.