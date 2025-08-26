Успеть до 23 лет: что не так с законопроектом №13685 о выезде мужчин за границу

В Верховной Раде появился законопроект, который может изменить правила выезда для украинских мужчин. Инициатива позволяет свободно пересекать границу парням до 22 лет, однако после достижения 23-летия возможны новые ограничения. Фокус разбирался в нюансах инициативы и почему ее критикуют.

В Верховной Раде 22 августа зарегистрировали законопроект №13685, который меняет правила выезда за границу для призывников и военнообязанных мужчин. Один из авторов, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, пояснил, что мужчины 18-22 лет смогут свободно выезжать из Украины без дополнительных условий, но для тех, кому исполняется 23 года, выезд будут ограничивать. Вопрос о 23-летних остается дискуссионным и будет зависеть от правок ко второму чтению и позиции военных. Ожидается, что Рада рассмотрит законопроект в сентябре, и, по словам Вениславского, он имеет поддержку среди депутатов.

"Мы понимаем, что может быть мобилизован человек в 25 лет. Значит те, которым в этом году исполняется 23, а в следующем 24 — им можно ограничить свободу передвижения. А остальным — нельзя. Пока человеку не исполняется 23 года, он может свободно передвигаться", — подчеркнул Вениславский.

В то же время нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко отметил, что правительство работает над упрощением выезда для мужчин 18-22 лет по поручению президента. Премьер Юлия Свириденко сообщила, что для этого достаточно постановления Кабмина, без изменений в закон. Правительство анализирует статистику выездов и проводит консультации с военными.

Законопроект о выезде мужчин до 22 лет: основные нововведения

Законопроект предлагает внести изменения в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины". В частности, он дополняет статью 6 Закона частью седьмой, отменяющей ограничения на выезд за границу для призывников и военнообязанных, которые не подлежат мобилизации из-за возраста. Статья 11 дополнена уточнением, что военнослужащие выезжают на общих основаниях, если иное не предусмотрено законом.

По мнению авторов законопроекта, он:

упорядочит ограничения выезда для лиц до 25 лет;

обеспечит свободное пересечение границы;

решит проблемы с паспортами и военным учетом;

будет способствовать доверию молодежи к государству и возвращению тех, кто уехал.

Пересечение границы во время войны: почему именно сейчас заговорили о выезде мужчин до 22 лет

По мнению адвоката, старшего партнера АО "Кравец и партнеры", законопроект №13685 не влияет на текущую систему ручного регулирования выезда за границу и не предлагает системного подхода к решению проблемы. В частности, в Украине до сих пор отсутствует специальный закон, регулирующий выезд за границу, а запрет для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет противоречит статье 33 Конституции, поскольку ограничение должно устанавливаться исключительно законом.

"Федор Вениславский и его команда предлагают внести изменения в закон о порядке въезда и выезда, где отмечается, что право на выезд из Украины может быть временно ограничено в соответствии с законом. Однако не уточняется, какого именно закона, и сама правка не решает вопрос порядка выезда и въезда во время военного положения. Единственный аспект, который пытается урегулировать это предложение, касается ограничений для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. В частности, это касается лиц до 23 лет, которые, по мнению адвоката, могут выезжать за границу. После 23 лет для них могут применяться ограничения в соответствии с неопределенным законом", — объясняет Фокусу адвокат.

По словам правозащитника, основная цель внесения изменений в законодательство Украины — уменьшение общественного напряжения, подобно другим законопроектам, например, о повышении ответственности представителей ТЦК или обязательном ношении бодикамер. Часто такие инициативы являются популистскими и не решают сути проблемы.

Также Кравец замечает, что одновременно Кабмин пытается усилить ответственность за незаконный выезд за границу.

"В то же время существует другой законопроект от Кабинета Министров об установлении уголовной ответственности за выезд за границу, что возвращает к советским практикам. Он размыто определяет правила, но четко указывает, что если лицо находится за границей сверх установленного срока, оно будет привлекаться к уголовной ответственности, которая прекращается только после отмены военного положения", — добавляет адвокат.

Поэтому в итоге Кравец подчеркивает: законопроект №13685 — это либо политический инструмент для снятия давления с общества, либо демонстрация непонимания авторами норм законодательства и Конституции Украины. В целом, ситуация с регулированием выезда за границу остается хаотичной, без четких правовых рамок, что приводит к многочисленным спорам и нарушениям прав граждан. Необходимо разработать комплексный закон, который бы учитывал конституционные нормы и реалии военного положения, обеспечивая баланс между национальной безопасностью и индивидуальными свободами.

