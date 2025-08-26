Раді пропонують скасувати усі обмеження на виїзд чоловіків: деталі законопроєкту

Народний депутат фракції "ЄС" Олексій Гончаренко подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає скасування всіх обмежень на виїзд чоловіків за кордон. Він наголошує, що чинні обмеження є незаконними та перетворилися на корупційну схему.

У своєму телеграм-каналі Олексій Гончаренко наголосив, що перетин кордону наразі працює за принципом "хто має гроші — той і виїжджає", а деякі депутати та чиновники, зокрема Дмитрук, Куницький і Одарченко, безперешкодно залишили країну, коли на них розпочалося слідство. За його словами, жоден указ Президента чи закон України не є правовою підставою для обмеження права чоловіків віком від 18 до 60 років на виїзд за межі країни. Ба більше, депутат порівняв ситуацію з Північною Кореєю та наголосив, що право на виїзд повинні мати всі громадяни без винятку.

Публікація Олексія Гончаренка в Telegram Фото: Скриншот

Варто зауважити, що цей законопроєкт був опублікований на сайті Верховної ради 26 серпня та вже переданий на розклад керівництва.

У Раді зареєстрували законопроєкт про скасування обмежень на виїзд чоловіків Фото: Скриншот

Чоловіки до 22 років зможуть перетинати кордон: що про це відомо

12 серпня президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити процедуру перетину державного кордону для молодих українців. Пропонується підвищити віковий ліміт з 18 до 22 років, щоб усунути чинні обмеження на виїзд за межі країни.

Пізніше народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок уточнив, що нові правила стосуватимуться лише українців віком до 22 років, які зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень.

Також Фокус писав, що Олексій Гончаренко звернув увагу на плутанину навколо законопроєкту про виїзд молодих чоловіків. Він зазначив, що спочатку президент озвучив ідею дозволити виїзд, потім прем’єрка повідомила про підготовку урядової постанови, а згодом у парламенті з’явився окремий законопроєкт. Гончаренко назвав таку ситуацію "бардаком".

Згодом, 22 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, який змінює правила виїзду за кордон для призовників та військовозобов’язаних чоловіків. Документ уточнює підстави для тимчасового обмеження виїзду та правила виїзду військовослужбовців. За пояснювальною запискою, чоловіки, яким виповнюється 25 років у поточному або наступному роках, а також ті, хто досяг мобілізаційного віку, виїжджати не зможуть.