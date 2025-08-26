Раде предлагают отменить все ограничения на выезд мужчин: детали законопроекта

Народный депутат фракции "ЕС" Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отмену всех ограничений на выезд мужчин за границу. Он отмечает, что действующие ограничения являются незаконными и превратились в коррупционную схему.

Related video

В своем телеграмм-канале Алексей Гончаренко отметил, что пересечение границы сейчас работает по принципу "кто имеет деньги — тот и выезжает", а некоторые депутаты и чиновники, в частности Дмитрук, Куницкий и Одарченко, беспрепятственно покинули страну, когда на них началось следствие. По его словам, ни один указ Президента или закон Украины не является правовым основанием для ограничения права мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на выезд за пределы страны. Более того, депутат сравнил ситуацию с Северной Кореей и подчеркнул, что право на выезд должны иметь все граждане без исключения.

Публикация Алексея Гончаренко в Telegram Фото: Скриншот

Стоит заметить, что этот законопроект был опубликован на сайте Верховной Рады 26 августа и уже передан на рассмотрение руководства.

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене ограничений на выезд мужчин Фото: Скриншот

Мужчины до 22 лет смогут пересекать границу: что об этом известно

12 августа президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить процедуру пересечения государственной границы для молодых украинцев. Предлагается повысить возрастной лимит с 18 до 22 лет, чтобы устранить действующие ограничения на выезд за пределы страны.

Позже народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок уточнил, что новые правила будут касаться только украинцев в возрасте до 22 лет, которые смогут пересекать границу без дополнительных ограничений.

Также Фокус писал, что Алексей Гончаренко обратил внимание на путаницу вокруг законопроекта о выезде молодых мужчин. Он отметил, что сначала президент озвучил идею разрешить выезд, потом премьер сообщила о подготовке правительственного постановления, а впоследствии в парламенте появился отдельный законопроект. Гончаренко назвал такую ситуацию "бардаком".

Впоследствии, 22 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, который меняет правила выезда за границу для призывников и военнообязанных мужчин. Документ уточняет основания для временного ограничения выезда и правила выезда военнослужащих. По пояснительной записке, мужчины, которым исполняется 25 лет в текущем или следующем годах, а также те, кто достиг мобилизационного возраста, выезжать не смогут.