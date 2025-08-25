Чоловікам до 24 років хочуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт №13685 був зареєстрований 22 серпня й нині направлений на розгляд . Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Нам пропонуються зміни до пунктів закону щодо підстав для тимчасового обмеження права на виїзд з України та щодо правил виїзду військовослужбовців.

Одним з ініціаторів законопроєкту є народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський. Про це відомо з картки на парламентському порталі.

Порівняльна таблиця вказує на дві зміни, передбачені цим документом. Перша з них — додатковий абзац у статтю про підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд. У ньому йдеться, що під час воєнного або надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях можуть тимчасово обмежувати право на виїзд з країни для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Однак вказано, що це стосується не усіх.

"Зазначене тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлюватися стосовно призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації", — підкреслено у законопроєкті.

У пояснювальній записці нардепи уточнили, що чоловіки, яким виповнюється 25 років у поточному або наступному роках, виїжджати не зможуть, як і ті, хто вже досяг мобілізаційного віку. Вони пояснили, що частині українців призов не загрожує, але перетин кордону для них заборонений (за винятком військових-контрактників та студентів, яких випускають на навчання).

Це призводить до того, що українці, які вже працюють або здобувають освіту за кордоном, не можуть приїхати до родичів на батьківщину, адже їх вже не випустять назад. Також деякі сім'ї свідомо відправляють 17-річних дітей за кордон, поки виїзд можливий, а все більше старшокласників ідуть з країни й закінчують іноземні школи.

Парламентарі наголосили, що чинні обмеження створюють "серйозні перешкоди" для повернення молоді в Україну, спричиняють труднощі у збереженні зв'язку з рідними й батьківщиною, провокують до пошуку незаконних шляхів обходу заборони.

"Таким чином, необхідність перегляду правил виїзду за кордон призовників і військовозобов’язаних, які не досягли віку призову на військову службу під час мобілізації, є очевидною та не створює істотних загроз з точки зору забезпечення обороноздатності України", — зазначено у записці.

Очікується, що пом'якшення обмежень "сприятиме збереженню довіри молоді до держави та створенню умов для повернення тих, хто виїхав".

Інша запропонована законопроєктом зміна — додати у статтю про виїзд військовослужбовців, що вони можуть виїжджати за кордон за законними підставами, "якщо інше не встановлено законом".

Нагадаємо, Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт №13673, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд з України в умовах воєнного стану. Раніше за незаконний перетин кордону міг загрожувати штраф до 8,5 тисячі гривень або адміністративний арешт до 15 діб.

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що адміністративні штрафи на практиці не стримують порушників. При цьому у МВС зазначили, що тих, хто повернеться в Україну за власною волею, кримінальна відповідальність може оминути.