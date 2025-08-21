Втеча за кордон під час війни стане злочином: уряд передав законопроєкт у Раду

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт №13673, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд з країни під час воєнного або надзвичайного стану. Документ також містить зміни до Кримінального кодексу України.

Згідно з документом, незаконний перетин державного кордону під час воєнного чи надзвичайного стану поза пунктами пропуску буде вважатися злочином. Кримінальну відповідальність пропонується встановити також за перешкоджання облаштуванню або пошкодження прикордонної інфраструктури.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, окремо передбачена відповідальність для призовників, резервістів і військовозобов’язаних, які порушують дозволені строки перебування за межами України. Для цієї категорії громадян вводиться обов’язок дотримуватися визначених термінів виїзду.

Серед інших змін:

скасування статті 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф або адміністративний арешт за незаконний перетин державного кордону України) через її часткову неконституційність;

передача повноважень із розгляду справ про незаконний перетин кордону прикордонній службі;

внесення до Кримінального кодексу кваліфікуючої ознаки щодо скоєння правопорушення під час воєнного стану.

Раніше за незаконний перетин кордону діяла адміністративна відповідальність: штраф від 3 тисяч 400 до 8 тисяч 500 грн або адміністративний арешт до 15 діб.

