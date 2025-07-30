Купив у секонд-хенді: одесит переодягнувся в жінку, щоб утекти за кордон (відео)

30-річний одесит намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон, проте його незвичне вбрання привернуло увагу правоохоронців.

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Прикордонники Білгород-Дністровського загону, перевіряючи один з автобусів на трасі "Одеса-Рені", помітили на задньому сидінні людину в чорній сукні та з довгим волоссям, яка одразу ж привернула їхню увагу, повідомляють на сайті ДПСУ.

Виявилося, що дама, одягнена в стилі "total-black" (чорна перука, сонцезахисні окуляри й атласна сукня), була зовсім не дамою, а переодягненим молодим чоловіком, який разом зі своєю співмешканкою сподівався потрапити до Молдови.

Прикордонники попросили його на вихід з автобуса.

Під час бесіди з ними затриманий розповів, що купив жіночий одяг в одному з одеських секонд-хендів, щоб замаскуватися і спробувати виїхати з України.

Щоб не привертати особливої уваги інших пасажирів, пара розмістилася на задньому сидінні автобуса.

Далеко виїхати їм не вдалося — тільки до контрольного поста прикордонників.

Фото: ДПСУ

Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України". Справу скеровано до суду.

Раніше Фокус писав, що в Київській області поліція затримала двох "свах", які за $3800 підшукували для військовозобов'язаних чоловіків жінок з інвалідністю для укладення фіктивного шлюбу і подальшого виїзду за кордон на законних підставах. Потенційна "дружина" отримувала від них $800.

Ми також розповідали, що в Києві затримали топ-посадовця Держмитслужби, який продавав фейкові посвідчення ОБСЄ для ухилянтів.